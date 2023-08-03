https://ria.ru/20230803/afrika-1887945258.html

Эксперты назвали самые популярные у российских туристов страны Африки

Эксперты назвали самые популярные у российских туристов страны Африки - РИА Новости, 03.08.2023

Эксперты назвали самые популярные у российских туристов страны Африки

Туроператоры рассказали, какие страны Африки пользуются спросом у российских путешественников, а какие могут стать востребованными в ближайшее время, сообщает... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:34

2023-08-03T13:34

2023-08-03T13:34

туризм

туризм

новости - туризм

маврикий

мадагаскар

танзания

ассоциация туроператоров россии (атор)

африка

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие страны Африки пользуются спросом у российских путешественников, а какие могут стать востребованными в ближайшее время, сообщает АТОР.Самое популярное африканское направление – Египет, который в год посещают до 1,5 миллиона россиян. На втором месте – Тунис. В этих странах есть привычный туристам формат отдыха на "все включено".Далее в списке – Марокко, Танзания, Сейшелы, Кения, ЮАР, Маврикий, Эфиопия и Мадагаскар. При продуманной ценовой политике эти страны не станут конкурентами массовым направлениям, но могут быть заметны для туристов.Среди наиболее перспективных африканских локаций участники рынка выделяют Танзанию (особенно остров Занзибар, куда уже летали чартеры даже из регионов) и Кению. Эти страны могут предложить пляжный отдых, сафари-туры в нацпарки и посещение необычных музеев.Сейшелы (куда летает "Аэрофлот"), Маврикий и Мадагаскар могут быть интересны состоятельным поклонникам пляжного отдыха.Участники рынка делят государства этого континента на пять групп. Северная Африка (Египет, Тунис, Марокко) – страны массового туризма. Неплохо изучены нашими согражданами острова: Сейшелы, Маврикий и в меньшей степени Мадагаскар.Третья группа – прибрежные государства Восточной Африки – Танзания, Кения, завоевавшие любовь европейских туристов и успевшие полюбиться российской обеспеченной публике. Четвертая – пляжные страны Западной Африки – Сенегал, Того, Гамбия, Кабо-Верде. Они освоены европейцами, но российские чартеры недолго летали только в Гамбию. Пятая – это Южная Африка, в основном ЮАР, куда граждане РФ нечасто, но все же ездили в экскурсионные туры.

https://ria.ru/20200728/1574982415.html

маврикий

мадагаскар

танзания

африка

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, маврикий, мадагаскар, танзания, ассоциация туроператоров россии (атор), африка