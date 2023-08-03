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Эксперты назвали самые популярные у российских туристов страны Африки - РИА Новости, 03.08.2023
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Туризм
 
13:34 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/afrika-1887945258.html
Эксперты назвали самые популярные у российских туристов страны Африки
Эксперты назвали самые популярные у российских туристов страны Африки - РИА Новости, 03.08.2023
Эксперты назвали самые популярные у российских туристов страны Африки
Туроператоры рассказали, какие страны Африки пользуются спросом у российских путешественников, а какие могут стать востребованными в ближайшее время, сообщает... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:34
2023-08-03T13:34
туризм
туризм
новости - туризм
маврикий
мадагаскар
танзания
ассоциация туроператоров россии (атор)
африка
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие страны Африки пользуются спросом у российских путешественников, а какие могут стать востребованными в ближайшее время, сообщает АТОР.Самое популярное африканское направление – Египет, который в год посещают до 1,5 миллиона россиян. На втором месте – Тунис. В этих странах есть привычный туристам формат отдыха на "все включено".Далее в списке – Марокко, Танзания, Сейшелы, Кения, ЮАР, Маврикий, Эфиопия и Мадагаскар. При продуманной ценовой политике эти страны не станут конкурентами массовым направлениям, но могут быть заметны для туристов.Среди наиболее перспективных африканских локаций участники рынка выделяют Танзанию (особенно остров Занзибар, куда уже летали чартеры даже из регионов) и Кению. Эти страны могут предложить пляжный отдых, сафари-туры в нацпарки и посещение необычных музеев.Сейшелы (куда летает "Аэрофлот"), Маврикий и Мадагаскар могут быть интересны состоятельным поклонникам пляжного отдыха.Участники рынка делят государства этого континента на пять групп. Северная Африка (Египет, Тунис, Марокко) – страны массового туризма. Неплохо изучены нашими согражданами острова: Сейшелы, Маврикий и в меньшей степени Мадагаскар.Третья группа – прибрежные государства Восточной Африки – Танзания, Кения, завоевавшие любовь европейских туристов и успевшие полюбиться российской обеспеченной публике. Четвертая – пляжные страны Западной Африки – Сенегал, Того, Гамбия, Кабо-Верде. Они освоены европейцами, но российские чартеры недолго летали только в Гамбию. Пятая – это Южная Африка, в основном ЮАР, куда граждане РФ нечасто, но все же ездили в экскурсионные туры.
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мадагаскар
танзания
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туризм, новости - туризм, маврикий, мадагаскар, танзания, ассоциация туроператоров россии (атор), африка
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Маврикий, Мадагаскар, Танзания, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Африка
Эксперты назвали самые популярные у российских туристов страны Африки

АТОР: Египет и Тунис – самые популярные у российских туристов страны Африки

© Pixabay / Pixabay / Andrei ArzПредставители племени Масаи в Танзании
Представители племени Масаи в Танзании - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Pixabay / Pixabay / Andrei Arz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие страны Африки пользуются спросом у российских путешественников, а какие могут стать востребованными в ближайшее время, сообщает АТОР.
Самое популярное африканское направление – Египет, который в год посещают до 1,5 миллиона россиян. На втором месте – Тунис. В этих странах есть привычный туристам формат отдыха на "все включено".
Далее в списке – Марокко, Танзания, Сейшелы, Кения, ЮАР, Маврикий, Эфиопия и Мадагаскар. При продуманной ценовой политике эти страны не станут конкурентами массовым направлениям, но могут быть заметны для туристов.
Среди наиболее перспективных африканских локаций участники рынка выделяют Танзанию (особенно остров Занзибар, куда уже летали чартеры даже из регионов) и Кению. Эти страны могут предложить пляжный отдых, сафари-туры в нацпарки и посещение необычных музеев.
Сейшелы (куда летает "Аэрофлот"), Маврикий и Мадагаскар могут быть интересны состоятельным поклонникам пляжного отдыха.
Участники рынка делят государства этого континента на пять групп. Северная Африка (Египет, Тунис, Марокко) – страны массового туризма. Неплохо изучены нашими согражданами острова: Сейшелы, Маврикий и в меньшей степени Мадагаскар.
Третья группа – прибрежные государства Восточной Африки – Танзания, Кения, завоевавшие любовь европейских туристов и успевшие полюбиться российской обеспеченной публике. Четвертая – пляжные страны Западной АфрикиСенегал, Того, Гамбия, Кабо-Верде. Они освоены европейцами, но российские чартеры недолго летали только в Гамбию. Пятая – это Южная Африка, в основном ЮАР, куда граждане РФ нечасто, но все же ездили в экскурсионные туры.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМаврикийМадагаскарТанзанияАссоциация туроператоров России (АТОР)Африка
 
 
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