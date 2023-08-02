https://ria.ru/20230802/zhk-1887816084.html

В Батайске Ростовской области построят новый ЖК

В Батайске Ростовской области построят новый ЖК - РИА Новости, 02.08.2023

В Батайске Ростовской области построят новый ЖК

Строительство нового жилищного комплекса с детским садом и сквером стартовало в Батайске Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:26

2023-08-02T16:26

2023-08-02T16:26

ростовская область

батайск

донэнерго

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Строительство нового жилищного комплекса с детским садом и сквером стартовало в Батайске Ростовской области, сообщает правительство региона. "В Батайске стартовало строительство нового ЖК "Речной жемчуг", - говорится в сообщении. В рамках инвестиционного проекта застройщик планирует в 2029 году построить 11 многоквартирных домов на 975 квартир общей площадью 45 тысяч квадратных метров. На территории нового квартала будет расположен детский сад на 120 мест и благоустроена территория общей площадью порядка 6 тысяч квадратных метров. На эти цели инвестор планирует потратить 420 миллионов рублей. На территории жилого района также создадут более 360 парковочных мест, детские и спортивные площадки общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров. "Строительная отрасль является одной из важнейших в жизнедеятельности страны. Она стимулирует как рост рабочих мест, так и производство стройматериалов донских производителей. Очень приятно, что при строительстве нового ЖК также появятся и инфраструктурные объекты: детский сад и сквер", - приводятся в сообщении слова директора филиала ОАО "Донэнерго" "Азовские межрайонные электрические сети" Дениса Бурыки. Замглавы региона Владимир Окунев отметил, что строительство таких объектов - совместная работа власти и инвесторов. "Уверен, совместными усилиями мы сможем довести задуманное до логического финала и подарить жителям Батайска новый уютный и комфортный жилой комплекс, который без преувеличения станет жемчужиной этого города", - сказал он. По информации застройщика, в настоящее время уже получено разрешение на строительство одного многоквартирного дома и завершается разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада.

https://ria.ru/20230726/skver-1886495795.html

https://ria.ru/20230802/vodosnabzhenie-1887806820.html

батайск

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батайск, донэнерго