https://ria.ru/20230802/zhk-1887816084.html
В Батайске Ростовской области построят новый ЖК
В Батайске Ростовской области построят новый ЖК - РИА Новости, 02.08.2023
В Батайске Ростовской области построят новый ЖК
Строительство нового жилищного комплекса с детским садом и сквером стартовало в Батайске Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:26
2023-08-02T16:26
2023-08-02T16:26
ростовская область
батайск
донэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805580615_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee9f825cb5e1a50672d30a3da7d637b4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Строительство нового жилищного комплекса с детским садом и сквером стартовало в Батайске Ростовской области, сообщает правительство региона. "В Батайске стартовало строительство нового ЖК "Речной жемчуг", - говорится в сообщении. В рамках инвестиционного проекта застройщик планирует в 2029 году построить 11 многоквартирных домов на 975 квартир общей площадью 45 тысяч квадратных метров. На территории нового квартала будет расположен детский сад на 120 мест и благоустроена территория общей площадью порядка 6 тысяч квадратных метров. На эти цели инвестор планирует потратить 420 миллионов рублей. На территории жилого района также создадут более 360 парковочных мест, детские и спортивные площадки общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров. "Строительная отрасль является одной из важнейших в жизнедеятельности страны. Она стимулирует как рост рабочих мест, так и производство стройматериалов донских производителей. Очень приятно, что при строительстве нового ЖК также появятся и инфраструктурные объекты: детский сад и сквер", - приводятся в сообщении слова директора филиала ОАО "Донэнерго" "Азовские межрайонные электрические сети" Дениса Бурыки. Замглавы региона Владимир Окунев отметил, что строительство таких объектов - совместная работа власти и инвесторов. "Уверен, совместными усилиями мы сможем довести задуманное до логического финала и подарить жителям Батайска новый уютный и комфортный жилой комплекс, который без преувеличения станет жемчужиной этого города", - сказал он. По информации застройщика, в настоящее время уже получено разрешение на строительство одного многоквартирного дома и завершается разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада.
https://ria.ru/20230726/skver-1886495795.html
https://ria.ru/20230802/vodosnabzhenie-1887806820.html
батайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805580615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a548d0b246c959b4a31985825c3ed46a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
батайск, донэнерго
Ростовская область , Батайск, Донэнерго
В Батайске Ростовской области построят новый ЖК
В Батайске Ростовской области построят новый ЖК с детским садом и сквером
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Строительство нового жилищного комплекса с детским садом и сквером стартовало в Батайске Ростовской области, сообщает правительство региона.
"В Батайске стартовало строительство нового ЖК "Речной жемчуг", - говорится в сообщении.
В поселке Гигант Ростовской области появится обустроенный сквер
В рамках инвестиционного проекта застройщик планирует в 2029 году построить 11 многоквартирных домов на 975 квартир общей площадью 45 тысяч квадратных метров. На территории нового квартала будет расположен детский сад на 120 мест и благоустроена территория общей площадью порядка 6 тысяч квадратных метров. На эти цели инвестор планирует потратить 420 миллионов рублей. На территории жилого района также создадут более 360 парковочных мест, детские и спортивные площадки общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров.
"Строительная отрасль является одной из важнейших в жизнедеятельности страны. Она стимулирует как рост рабочих мест, так и производство стройматериалов донских производителей. Очень приятно, что при строительстве нового ЖК также появятся и инфраструктурные объекты: детский сад и сквер", - приводятся в сообщении слова директора филиала ОАО "Донэнерго
" "Азовские межрайонные электрические сети" Дениса Бурыки.
Замглавы региона Владимир Окунев отметил, что строительство таких объектов - совместная работа власти и инвесторов. "Уверен, совместными усилиями мы сможем довести задуманное до логического финала и подарить жителям Батайска новый уютный и комфортный жилой комплекс, который без преувеличения станет жемчужиной этого города", - сказал он.
По информации застройщика, в настоящее время уже получено разрешение на строительство одного многоквартирного дома и завершается разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада.
В Ростовской области разработают концепцию водоснабжения