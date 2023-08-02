https://ria.ru/20230802/zhivopis-1887790701.html

Ученые нашли сходство вкусов в живописи у младенцев и взрослых

Ученые нашли сходство вкусов в живописи у младенцев и взрослых - РИА Новости, 02.08.2023

Ученые нашли сходство вкусов в живописи у младенцев и взрослых

Ученые из университета Сассекса в Великобритании выяснили, что предпочтения в изобразительном искусстве могут развиваться у человека с младенчества. Дети в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:49

2023-08-02T14:49

2023-08-02T14:49

культура

великобритания

винсент ван гог

искусство

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ученые из университета Сассекса в Великобритании выяснили, что предпочтения в изобразительном искусстве могут развиваться у человека с младенчества. Дети в возрасте от четырех месяцев уже могут демонстрировать вкус, как это делают взрослые, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Journal of Vision. В ходе исследования 24 младенцам в возрасте от 18 до 40 недель и 20 взрослым в возрасте от 18 до 43 лет показывали подборку из 40 работ голландского художника Винсента Ван Гога. Картины демонстрировались парами, в результате чего у каждого участника получилось 45 различных комбинаций. Визуальные предпочтения младенцев определялись тем, на каком изображении они дольше задерживали взгляд, в то время как взрослых просто просили сказать, какая картина кажется им более "приятной". "Мы обнаружили, что реакции младенцев и взрослых были значительно связаны: младенцы дольше смотрели на искусство, которое взрослым казалось более приятным", – говорится в статье.Исследователи обнаружили, что дети дольше смотрели на картины с большим разнообразием яркости и диапазона используемых цветов (взрослые также оценивали их выше). Ученые полагают, что младенцам легче рассмотреть высококонтрастные картины, потому что их зрение немного размыто. Однако младенцы также дольше смотрели на изображения с множеством краев и изгибов, которые не так сильно понравились взрослым. При этом ученые также учитывали различные факторы, которые могут влиять на восприятие живописи взрослыми, например, воспоминания об определенном месте, которое могло им навеять изображение. Исследование показало, что зрительная система и визуальные предпочтения младенцев куда более сложны, чем принято считать.

https://ria.ru/20220802/bakhrushinskiy-1806643660.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

великобритания, винсент ван гог, искусство