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Украина ищет альтернативные маршруты для поставок зерна, заявил глава РЗС - РИА Новости, 02.08.2023
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15:56 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/zerno-1887808176.html
Украина ищет альтернативные маршруты для поставок зерна, заявил глава РЗС
Украина ищет альтернативные маршруты для поставок зерна, заявил глава РЗС - РИА Новости, 02.08.2023
Украина ищет альтернативные маршруты для поставок зерна, заявил глава РЗС
Закрытие зерновой сделки нанесло ущерб Украине, теперь страна ищет альтернативные маршруты для поставок своего зерна, постепенно находя новые направления,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:56
2023-08-02T15:56
украина
аркадий злочевский
в мире
румыния
болгария
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Закрытие зерновой сделки нанесло ущерб Украине, теперь страна ищет альтернативные маршруты для поставок своего зерна, постепенно находя новые направления, сообщил РИА Новости глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. "Закрытие зерновой сделки, безусловно, нанесло ущерб Украине, она ищет альтернативные пути поставок и постепенно находит. Например, есть факт отгрузок по акваториям Румынии, Болгарии - то есть морскими путями", - сообщил Злочевкий. Но, например, из порта Одессы отгрузок нет из-за разрушения инфраструктуры, и с ее реанимацией есть осложнения, заметил он, поэтому Украина ищет и какие-то сухопутные пути поставок зерна. "Мы видим, что сухопутные отгрузки с Украины подрастают. Они будут, очевидно, транзитные, то есть это не поставки в Евросоюз, там до середины сентября действует запрет на поставки украинской продукции", - сказал глава РЗС. Он предположил, что этот запрет может быть продлен, потому что пять стран, которые получают ущерб от поставок украинского зерна – Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия и Польша - заявляют о жестком намерении настаивать на продлении запрета. Возможны и поставки украинского зерна через Латвию, добавил Злочевский: но это тоже будут сухопутные маршруты, потому что у Украины нет прямого выхода к прибалтийским портам - например, надо грузить через Польшу. "Что касается оценок урожая зерна на Украине, он, конечно, сократился, но в любом случае это приличный объем, особенно по кукурузе. Думаю, потенциал по этой культуре в новом сезоне будет меньше, чем раньше, но всё равно может доходить до 20 миллионов тонн, по пшенице пока сложно точно говорить, но где-то в районе 8-10 миллионов тонн. Вывезти эти объемы зерна с Украины только сухопутными маршрутами будет сложно, но, с учетом того, что они пытаются наладить транспортировку по Дунаю, наверное, реально", - заключил он.
https://ria.ru/20230725/zerno-1886105569.html
https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html
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украина, аркадий злочевский, в мире, румыния, болгария
Украина, Аркадий Злочевский, В мире, Румыния, Болгария
Украина ищет альтернативные маршруты для поставок зерна, заявил глава РЗС

Глава РЗС Злочевский: Украина постепенно находит новые направления для поставок зерна

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Закрытие зерновой сделки нанесло ущерб Украине, теперь страна ищет альтернативные маршруты для поставок своего зерна, постепенно находя новые направления, сообщил РИА Новости глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
«
"Закрытие зерновой сделки, безусловно, нанесло ущерб Украине, она ищет альтернативные пути поставок и постепенно находит. Например, есть факт отгрузок по акваториям Румынии, Болгарии - то есть морскими путями", - сообщил Злочевкий.
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Но, например, из порта Одессы отгрузок нет из-за разрушения инфраструктуры, и с ее реанимацией есть осложнения, заметил он, поэтому Украина ищет и какие-то сухопутные пути поставок зерна. "Мы видим, что сухопутные отгрузки с Украины подрастают. Они будут, очевидно, транзитные, то есть это не поставки в Евросоюз, там до середины сентября действует запрет на поставки украинской продукции", - сказал глава РЗС.
Он предположил, что этот запрет может быть продлен, потому что пять стран, которые получают ущерб от поставок украинского зерна – Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия и Польша - заявляют о жестком намерении настаивать на продлении запрета. Возможны и поставки украинского зерна через Латвию, добавил Злочевский: но это тоже будут сухопутные маршруты, потому что у Украины нет прямого выхода к прибалтийским портам - например, надо грузить через Польшу.
«
"Что касается оценок урожая зерна на Украине, он, конечно, сократился, но в любом случае это приличный объем, особенно по кукурузе. Думаю, потенциал по этой культуре в новом сезоне будет меньше, чем раньше, но всё равно может доходить до 20 миллионов тонн, по пшенице пока сложно точно говорить, но где-то в районе 8-10 миллионов тонн. Вывезти эти объемы зерна с Украины только сухопутными маршрутами будет сложно, но, с учетом того, что они пытаются наладить транспортировку по Дунаю, наверное, реально", - заключил он.
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УкраинаАркадий ЗлочевскийВ миреРумынияБолгария
 
 
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