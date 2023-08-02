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На Камчатке у Командорских островов произошли три землетрясения
На Камчатке у Командорских островов произошли три землетрясения - РИА Новости, 02.08.2023
На Камчатке у Командорских островов произошли три землетрясения
Три землетрясения магнитудой от 3,7 до 5,8 произошли неподалеку от села Никольского Алеутского округа Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической службы... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T00:49
2023-08-02T00:49
2023-08-02T00:49
происшествия
камчатка
командорские острова
россия
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 авг – РИА Новости. Три землетрясения магнитудой от 3,7 до 5,8 произошли неподалеку от села Никольского Алеутского округа Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, произошли три землетрясения. Магнитуда самого мощного составила 5,8. Очаг располагался на глубине 45 километров под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта села Никольское Алеутского округа Камчатки составила 156 километров", - говорится в сообщении. Магнитуды еще двух землетрясений составили 4,0 и 3,7, расстояние до Никольского - 136 и 36 километров соответственно. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось, сообщения об этом от местных жителей не поступали. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20230726/zemletryasenie-1886284294.html
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происшествия, камчатка, командорские острова, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Командорские острова, Россия, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке у Командорских островов произошли три землетрясения
Филиал РАН: на Камчатке у Командорских островов произошли три землетрясения