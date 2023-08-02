"Он все равно не годен". В США заговорили о капитуляции Зеленского
Экс-разведчик ВС США Риттер: Запад готовит мирный план по Украине из-за поражения ВСУ
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. На мирных переговорах в Саудовской Аравии западные страны вынудят президента Украины Владимира Зеленского отказаться от всех требований к России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
"На этой конференции они возьмут знаменитый план Зеленского из десяти пунктов и выбросят его в окно — вот мой прогноз. Он все равно ни на что не годен", — сказал Риттер.
По мнению эксперта, главу киевского режима заставят отказаться от нынешних требований и пойти на существенные уступки.
"Нужно еще подумать вот о чем: <…> зачем Западу в отчаянии собираться и судорожно разрабатывать некую платформу для урегулирования, если они все выигрывают?" — задался вопросом бывший разведчик.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Мирные переговоры в Саудовской Аравии запланированы на август. Предполагается участие дипломатов примерно из 30 стран. Участие уже подтвердили США, Великобритания, ЮАР, Польша и Евросоюз, среди приглашенных — Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет следить за этой встречей и еще предстоит понять, какие цели ставятся.