https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887852551.html

"Он все равно не годен". В США заговорили о капитуляции Зеленского

"Он все равно не годен". В США заговорили о капитуляции Зеленского - РИА Новости, 02.08.2023

"Он все равно не годен". В США заговорили о капитуляции Зеленского

На мирных переговорах в Саудовской Аравии западные страны вынудят президента Украины Владимира Зеленского отказаться от всех требований к России, заявил бывший... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T18:28

2023-08-02T18:28

2023-08-02T21:58

специальная военная операция на украине

в мире

саудовская аравия

украина

россия

владимир зеленский

скотт риттер

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. На мирных переговорах в Саудовской Аравии западные страны вынудят президента Украины Владимира Зеленского отказаться от всех требований к России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."На этой конференции они возьмут знаменитый план Зеленского из десяти пунктов и выбросят его в окно — вот мой прогноз. Он все равно ни на что не годен", — сказал Риттер.По мнению эксперта, главу киевского режима заставят отказаться от нынешних требований и пойти на существенные уступки."Нужно еще подумать вот о чем: <…> зачем Западу в отчаянии собираться и судорожно разрабатывать некую платформу для урегулирования, если они все выигрывают?" — задался вопросом бывший разведчик.Проведение мирной конференции по Украине без участия России говорит о том, что США и союзники проигрывают по-крупному, заключил он.Мирные переговоры в Саудовской Аравии запланированы на август. Предполагается участие дипломатов примерно из 30 стран. Участие уже подтвердили США, Великобритания, ЮАР, Польша и Евросоюз, среди приглашенных — Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет следить за этой встречей и еще предстоит понять, какие цели ставятся.

https://ria.ru/20230802/putin-1887831506.html

https://ria.ru/20230802/polsha-1887820812.html

саудовская аравия

украина

россия

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в мире, саудовская аравия, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, дмитрий песков