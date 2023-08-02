Рейтинг@Mail.ru
"Он все равно не годен". В США заговорили о капитуляции Зеленского - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 02.08.2023 (обновлено: 21:58 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887852551.html
"Он все равно не годен". В США заговорили о капитуляции Зеленского
"Он все равно не годен". В США заговорили о капитуляции Зеленского - РИА Новости, 02.08.2023
"Он все равно не годен". В США заговорили о капитуляции Зеленского
На мирных переговорах в Саудовской Аравии западные страны вынудят президента Украины Владимира Зеленского отказаться от всех требований к России, заявил бывший... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:28
2023-08-02T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
саудовская аравия
украина
россия
владимир зеленский
скотт риттер
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883645960_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e6ffd1ae498d4b6764dce4c2376bb393.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. На мирных переговорах в Саудовской Аравии западные страны вынудят президента Украины Владимира Зеленского отказаться от всех требований к России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."На этой конференции они возьмут знаменитый план Зеленского из десяти пунктов и выбросят его в окно — вот мой прогноз. Он все равно ни на что не годен", — сказал Риттер.По мнению эксперта, главу киевского режима заставят отказаться от нынешних требований и пойти на существенные уступки."Нужно еще подумать вот о чем: &lt;…&gt; зачем Западу в отчаянии собираться и судорожно разрабатывать некую платформу для урегулирования, если они все выигрывают?" — задался вопросом бывший разведчик.Проведение мирной конференции по Украине без участия России говорит о том, что США и союзники проигрывают по-крупному, заключил он.Мирные переговоры в Саудовской Аравии запланированы на август. Предполагается участие дипломатов примерно из 30 стран. Участие уже подтвердили США, Великобритания, ЮАР, Польша и Евросоюз, среди приглашенных — Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет следить за этой встречей и еще предстоит понять, какие цели ставятся.
https://ria.ru/20230802/putin-1887831506.html
https://ria.ru/20230802/polsha-1887820812.html
саудовская аравия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883645960_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_399609dc9796ff734be043527a83fdd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Саудовская Аравия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Дмитрий Песков
"Он все равно не годен". В США заговорили о капитуляции Зеленского

Экс-разведчик ВС США Риттер: Запад готовит мирный план по Украине из-за поражения ВСУ

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. На мирных переговорах в Саудовской Аравии западные страны вынудят президента Украины Владимира Зеленского отказаться от всех требований к России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
"На этой конференции они возьмут знаменитый план Зеленского из десяти пунктов и выбросят его в окно — вот мой прогноз. Он все равно ни на что не годен", — сказал Риттер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине после провала операции ВСУ
Вчера, 17:26
По мнению эксперта, главу киевского режима заставят отказаться от нынешних требований и пойти на существенные уступки.
"Нужно еще подумать вот о чем: <…> зачем Западу в отчаянии собираться и судорожно разрабатывать некую платформу для урегулирования, если они все выигрывают?" — задался вопросом бывший разведчик.
Проведение мирной конференции по Украине без участия России говорит о том, что США и союзники проигрывают по-крупному, заключил он.

Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.

Мирные переговоры в Саудовской Аравии запланированы на август. Предполагается участие дипломатов примерно из 30 стран. Участие уже подтвердили США, Великобритания, ЮАР, Польша и Евросоюз, среди приглашенных — Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет следить за этой встречей и еще предстоит понять, какие цели ставятся.
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
"Без сопротивления". В США предупредили Украину о готовящемся ударе
Вчера, 16:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСаудовская АравияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСкотт РиттерДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала