https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887767979.html

Зеленский призвал Варшаву не позволить эмоциям испортить отношения с Киевом

Зеленский призвал Варшаву не позволить эмоциям испортить отношения с Киевом - РИА Новости, 02.08.2023

Зеленский призвал Варшаву не позволить эмоциям испортить отношения с Киевом

Владимир Зеленский заявил в своем аккаунте в Twitter, что важно не дать политическим амбициям испортить отношения между народами Украины и Польши, при этом... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T13:11

2023-08-02T13:11

2023-08-02T13:11

польша

украина

владимир зеленский

марчин пшидач

в мире

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем аккаунте в Twitter, что важно не дать политическим амбициям испортить отношения между народами Украины и Польши, при этом подчеркнул, что эмоции не должны преобладать над фундаментальными интересами народов. В понедельник посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Как сообщало украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы. Польское внешнеполитическое ведомство позднее сообщило, что исполняющий обязанности посла Украины, в свою очередь, вызван в МИД Польши в связи с "заявлениями властей Украины". "Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может. Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть", - написал Зеленский. По его словам, сейчас заметны разные сигналы и "течения", при которых политика иногда пытается быть выше единства народов, а эмоции - выше их фундаментальных интересов. Как сообщало издание "Европейская правда", во время встречи с Цихоцким в МИД Украины было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми". В украинском министерстве заявили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.

https://ria.ru/20230802/lovushka-1887708304.html

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польша, украина, владимир зеленский, марчин пшидач, в мире