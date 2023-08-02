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Зеленский призвал Варшаву не позволить эмоциям испортить отношения с Киевом - РИА Новости, 02.08.2023
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13:11 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887767979.html
Зеленский призвал Варшаву не позволить эмоциям испортить отношения с Киевом
Зеленский призвал Варшаву не позволить эмоциям испортить отношения с Киевом - РИА Новости, 02.08.2023
Зеленский призвал Варшаву не позволить эмоциям испортить отношения с Киевом
Владимир Зеленский заявил в своем аккаунте в Twitter, что важно не дать политическим амбициям испортить отношения между народами Украины и Польши, при этом... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:11
2023-08-02T13:11
польша
украина
владимир зеленский
марчин пшидач
в мире
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем аккаунте в Twitter, что важно не дать политическим амбициям испортить отношения между народами Украины и Польши, при этом подчеркнул, что эмоции не должны преобладать над фундаментальными интересами народов. В понедельник посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Как сообщало украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы. Польское внешнеполитическое ведомство позднее сообщило, что исполняющий обязанности посла Украины, в свою очередь, вызван в МИД Польши в связи с "заявлениями властей Украины". "Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может. Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть", - написал Зеленский. По его словам, сейчас заметны разные сигналы и "течения", при которых политика иногда пытается быть выше единства народов, а эмоции - выше их фундаментальных интересов. Как сообщало издание "Европейская правда", во время встречи с Цихоцким в МИД Украины было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми". В украинском министерстве заявили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.
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польша, украина, владимир зеленский, марчин пшидач, в мире
Польша, Украина, Владимир Зеленский, Марчин Пшидач, В мире
Зеленский призвал Варшаву не позволить эмоциям испортить отношения с Киевом

Зеленский призвал Польшу не позволить политическим амбициям испортить отношения двух стран

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем аккаунте в Twitter, что важно не дать политическим амбициям испортить отношения между народами Украины и Польши, при этом подчеркнул, что эмоции не должны преобладать над фундаментальными интересами народов.
В понедельник посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Как сообщало украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы. Польское внешнеполитическое ведомство позднее сообщило, что исполняющий обязанности посла Украины, в свою очередь, вызван в МИД Польши в связи с "заявлениями властей Украины".
«
"Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может. Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть", - написал Зеленский.
По его словам, сейчас заметны разные сигналы и "течения", при которых политика иногда пытается быть выше единства народов, а эмоции - выше их фундаментальных интересов.
Как сообщало издание "Европейская правда", во время встречи с Цихоцким в МИД Украины было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми". В украинском министерстве заявили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.
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