https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887740046.html

Зеленский попытался оправдаться перед главным союзником и опозорился

Зеленский попытался оправдаться перед главным союзником и опозорился - РИА Новости, 02.08.2023

Зеленский попытался оправдаться перед главным союзником и опозорился

Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского, попытавшегося оправдаться перед Польшей за действия МИД. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:10

2023-08-02T11:10

2023-08-02T12:50

в мире

польша

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского, попытавшегося оправдаться перед Польшей за действия МИД.В частности, он заявил, что Киев чрезвычайно благодарен Варшаве и что "никакие эпизоды в политике не испортят отношения между украинским и польским народами".Тем не менее не все подписчики оценили его речь."Вы сами создаете эти трещины (в отношениях. — Прим. ред.), указывая польскому правительству, что делать", — написал один из пользователей."Поговорите со своим премьером, министрами и послом в Польше. Вы натворили много бед", — намекнул другой."Вы что, не смотрели новости? С поляков хватит, и с нас, европейцев, тоже", — поддержал третий."Не забывайте, что для вступления в ЕС и НАТО вам надо согласие Польши. Не наживайте себе врага", — посоветовал еще один читатель."Да пошел ты", — эмоционально высказались подписчики.Накануне посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Позже аналогичный шаг предприняла польская сторона — во внешнеполитическое ведомство вызвали украинского дипломата.

https://ria.ru/20230802/sezon-1887709509.html

https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887682874.html

польша

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в мире, польша, украина, киев, владимир зеленский, twitter, евросоюз, нато