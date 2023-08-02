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Зеленский попытался оправдаться перед главным союзником и опозорился - РИА Новости, 02.08.2023
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11:10 02.08.2023 (обновлено: 12:50 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887740046.html
Зеленский попытался оправдаться перед главным союзником и опозорился
Зеленский попытался оправдаться перед главным союзником и опозорился - РИА Новости, 02.08.2023
Зеленский попытался оправдаться перед главным союзником и опозорился
Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского, попытавшегося оправдаться перед Польшей за действия МИД. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:10
2023-08-02T12:50
в мире
польша
украина
киев
владимир зеленский
twitter
евросоюз
нато
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского, попытавшегося оправдаться перед Польшей за действия МИД.В частности, он заявил, что Киев чрезвычайно благодарен Варшаве и что "никакие эпизоды в политике не испортят отношения между украинским и польским народами".Тем не менее не все подписчики оценили его речь."Вы сами создаете эти трещины (в отношениях. — Прим. ред.), указывая польскому правительству, что делать", — написал один из пользователей."Поговорите со своим премьером, министрами и послом в Польше. Вы натворили много бед", — намекнул другой."Вы что, не смотрели новости? С поляков хватит, и с нас, европейцев, тоже", — поддержал третий."Не забывайте, что для вступления в ЕС и НАТО вам надо согласие Польши. Не наживайте себе врага", — посоветовал еще один читатель."Да пошел ты", — эмоционально высказались подписчики.Накануне посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Позже аналогичный шаг предприняла польская сторона — во внешнеполитическое ведомство вызвали украинского дипломата.
https://ria.ru/20230802/sezon-1887709509.html
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в мире, польша, украина, киев, владимир зеленский, twitter, евросоюз, нато
В мире, Польша, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Twitter, Евросоюз, НАТО
Зеленский попытался оправдаться перед главным союзником и опозорился

Президент Украины Зеленский попытался оправдаться перед Польшей за политический скандал

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского, попытавшегося оправдаться перед Польшей за действия МИД.
В частности, он заявил, что Киев чрезвычайно благодарен Варшаве и что "никакие эпизоды в политике не испортят отношения между украинским и польским народами".
Тем не менее не все подписчики оценили его речь.
"Вы сами создаете эти трещины (в отношениях. — Прим. ред.), указывая польскому правительству, что делать", — написал один из пользователей.
"Поговорите со своим премьером, министрами и послом в Польше. Вы натворили много бед", — намекнул другой.
"Вы что, не смотрели новости? С поляков хватит, и с нас, европейцев, тоже", — поддержал третий.
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"Не забывайте, что для вступления в ЕС и НАТО вам надо согласие Польши. Не наживайте себе врага", — посоветовал еще один читатель.
"Да пошел ты", — эмоционально высказались подписчики.
Накануне посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Позже аналогичный шаг предприняла польская сторона — во внешнеполитическое ведомство вызвали украинского дипломата.
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