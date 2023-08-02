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Хоценко рассказал об омском заводе, производящем гусеницы для бронетехники
Хоценко рассказал об омском заводе, производящем гусеницы для бронетехники - РИА Новости, 02.08.2023
Хоценко рассказал об омском заводе, производящем гусеницы для бронетехники
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о визите на омский завод "Омсктрансмаш", который работает в круглосуточном... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:05
2023-08-02T14:05
2023-08-02T14:39
надежные люди
омская область
виталий хоценко
омсктрансмаш
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ОМСК, 2 авг - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о визите на омский завод "Омсктрансмаш", который работает в круглосуточном режиме, изготавливая гусеницы для всей бронетехники России. Он уточнил, что сейчас на заводе идет выполнение гособоронзаказа, это является для "Омсктрансмаша" первоочередной задачей. "Предприятие работает в круглосуточном режиме, увеличивает темпы и объемы производства. Завод вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Омского региона", - написал Хоценко. Правительство Омской области также содействует предприятию в наборе сотрудников. На данный момент на заводе есть потребность в более 600 работниках.
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РИА Новости
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РИА Новости
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омская область, виталий хоценко, омсктрансмаш
Надежные люди, Омская область, Виталий Хоценко, Омсктрансмаш
Хоценко рассказал об омском заводе, производящем гусеницы для бронетехники
Хоценко: омский завод, производящий гусеницы для всей бронетехники, работает круглосуточно
ОМСК, 2 авг - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о визите на омский завод "Омсктрансмаш", который работает в круглосуточном режиме, изготавливая гусеницы для всей бронетехники России.
Он уточнил, что сейчас на заводе идет выполнение гособоронзаказа, это является для "Омсктрансмаша" первоочередной задачей.
«
"Предприятие работает в круглосуточном режиме, увеличивает темпы и объемы производства. Завод вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Омского региона", - написал Хоценко.
Правительство Омской области также содействует предприятию в наборе сотрудников. На данный момент на заводе есть потребность в более 600 работниках.