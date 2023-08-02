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Хоценко рассказал об омском заводе, производящем гусеницы для бронетехники

Хоценко рассказал об омском заводе, производящем гусеницы для бронетехники - РИА Новости, 02.08.2023

Хоценко рассказал об омском заводе, производящем гусеницы для бронетехники

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о визите на омский завод "Омсктрансмаш", который работает в круглосуточном... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:05

2023-08-02T14:05

2023-08-02T14:39

надежные люди

омская область

виталий хоценко

омсктрансмаш

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ОМСК, 2 авг - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о визите на омский завод "Омсктрансмаш", который работает в круглосуточном режиме, изготавливая гусеницы для всей бронетехники России. Он уточнил, что сейчас на заводе идет выполнение гособоронзаказа, это является для "Омсктрансмаша" первоочередной задачей. "Предприятие работает в круглосуточном режиме, увеличивает темпы и объемы производства. Завод вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Омского региона", - написал Хоценко. Правительство Омской области также содействует предприятию в наборе сотрудников. На данный момент на заводе есть потребность в более 600 работниках.

омская область

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2023

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омская область, виталий хоценко, омсктрансмаш