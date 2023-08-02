https://ria.ru/20230802/zarplaty-1887866808.html

Реальные зарплаты в мае выросли на 13,3 процента в годовом выражении

Реальные зарплаты в мае выросли на 13,3 процента в годовом выражении - РИА Новости, 02.08.2023

Реальные зарплаты в мае выросли на 13,3 процента в годовом выражении

Реальные зарплаты в России в мае выросли на 13,3% в годовом выражении после роста на 10,4% апреле, свидетельствует данные Росстата. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T20:05

2023-08-02T20:05

2023-08-02T20:05

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

экономика

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в мае выросли на 13,3% в годовом выражении после роста на 10,4% апреле, свидетельствует данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В мае прошлого года реальные зарплаты на фоне скачка инфляции снизились на 6,1%. В мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем реальные зарплаты в РФ выросли на 2,1%. За январь-май они выросли на 6% в реальном выражении. "Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2023 года составила 72 851 рубль и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,1%", - говорится в сообщении. В номинальном выражении зарплаты в России в мае выросли на 2,4% по сравнению с апрелем; по итогам января-мая зафиксирован рост на 12,4% год к году. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в 2023 году вырастут на 5,4%.

https://ria.ru/20230802/bezrabotitsa-1887861920.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, экономика