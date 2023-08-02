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Реальные зарплаты в мае выросли на 13,3 процента в годовом выражении
Реальные зарплаты в мае выросли на 13,3 процента в годовом выражении - РИА Новости, 02.08.2023
Реальные зарплаты в мае выросли на 13,3 процента в годовом выражении
Реальные зарплаты в России в мае выросли на 13,3% в годовом выражении после роста на 10,4% апреле, свидетельствует данные Росстата. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T20:05
2023-08-02T20:05
2023-08-02T20:05
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
экономика
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в мае выросли на 13,3% в годовом выражении после роста на 10,4% апреле, свидетельствует данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В мае прошлого года реальные зарплаты на фоне скачка инфляции снизились на 6,1%. В мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем реальные зарплаты в РФ выросли на 2,1%. За январь-май они выросли на 6% в реальном выражении. "Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2023 года составила 72 851 рубль и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,1%", - говорится в сообщении. В номинальном выражении зарплаты в России в мае выросли на 2,4% по сравнению с апрелем; по итогам января-мая зафиксирован рост на 12,4% год к году. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в 2023 году вырастут на 5,4%.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, экономика
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Экономика
Реальные зарплаты в мае выросли на 13,3 процента в годовом выражении
Росстат: рост реальных зарплат в мае ускорился до 13,3 процента в годовом выражении
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в мае выросли на 13,3% в годовом выражении после роста на 10,4% апреле, свидетельствует данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В мае прошлого года реальные зарплаты на фоне скачка инфляции снизились на 6,1%.
В мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем реальные зарплаты в РФ выросли на 2,1%. За январь-май они выросли на 6% в реальном выражении.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2023 года составила 72 851 рубль и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,1%", - говорится в сообщении. В номинальном выражении зарплаты в России в мае выросли на 2,4% по сравнению с апрелем; по итогам января-мая зафиксирован рост на 12,4% год к году.
По прогнозу Минэкономразвития
, зарплаты в реальном выражении в 2023 году вырастут на 5,4%.
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