https://ria.ru/20230802/zapravka-1887701003.html

Названы два правила безопасной заправки автомобиля в жару

Названы два правила безопасной заправки автомобиля в жару - РИА Новости, 02.08.2023

Названы два правила безопасной заправки автомобиля в жару

Летом во время заправки автомобиля важно соблюдать два правила, чтобы не спровоцировать пожар, предупредил вице-президент Национального автомобильного союза... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T02:15

2023-08-02T02:15

2023-08-02T02:59

авто

общество

россия

антон шапарин

бензин

национальный автомобильный союз

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МОСКВА, 02 авг — РИА Новости. Летом во время заправки автомобиля важно соблюдать два правила, чтобы не спровоцировать пожар, предупредил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.Заливая бензин в бак автомобиля при высокой температуре воздуха, необходимо учитывать особенности этого огнеопасного вещества, подчеркнул Шапарин. По его словам, в жаркую погоду нельзя заправлять машину чрезмерным объемом горючего, рискуя, что оно перельется через край."В большинство автомобилей можно залить дополнительные литр-два топлива после отсечки пистолета на заправке, но делать так не надо. Главное, не занимайтесь странным делом, когда все отщелкнуло, а вы продолжаете наливать и наливать до тех пор, пока из горловины бензобака топливо не польется", — сказал Шапарин.Такие действия могут привести к опасным последствиям, считает он. С другой стороны, ездить с практически пустым баком — тоже серьезная ошибка, поскольку в этом случае горючее может закипеть, продолжил автоэксперт."Не надо держать бак пустым, то есть не надо ездить "на парах". Летом у нас не охлаждается бензонасос, соответственно, он может давать слишком много тепла, что может привести к тому, что вскипит бензин", — пояснил Шапарин.Переход бензина в газообразное состояние может привести к его возгоранию, добавил он."Когда бензин вскипает и в газообразном виде вырывается из бензобака, это, мягко говоря, весьма неприятный спецэффект", — отметил Шапарин.Парообразный бензин может и вспыхнуть, предостерег он.

https://ria.ru/20230703/avto-1881588225.html

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авто, общество, россия, антон шапарин, бензин, национальный автомобильный союз