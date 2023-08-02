https://ria.ru/20230802/zapad-1887863654.html

Запад исключил российские СМИ из информационного поля, заявил Песков

Запад исключил российские СМИ из информационного поля, заявил Песков - РИА Новости, 02.08.2023

Запад исключил российские СМИ из информационного поля, заявил Песков

Запад "вырубил" российские СМИ из своего информационного поля, но РФ нужно продолжать конкурировать, поскольку однобокая подача информации, полная русофобства,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T19:31

2023-08-02T19:31

2023-08-02T20:03

россия

в мире

дмитрий песков

европа

америка

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Запад "вырубил" российские СМИ из своего информационного поля, но РФ нужно продолжать конкурировать, поскольку однобокая подача информации, полная русофобства, начинает утомлять западную аудиторию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время открытого диалога "Элементы социальной инженерии" с участниками "Территории смыслов" в мастерской управления "Сенеж"."Нам нужно с ними конкурировать. Мы очень робко начали конкурировать, но достаточно успешно. Они, абсолютно не стесняясь, просто вырубили все наши СМИ из своей информационной поляны", - сказал Песков."Это не значит, что мы должны останавливаться. И наш, хотя первый, робкий голос в международной пропаганде, с хорошей стороны этого слова, он всё равно слышен, он всё равно востребован. А однобокая подача информации, которая исполнена русофобством, исполнена ненавистью к нашей стране, она постепенно начинает утомлять аудиторию даже у них", - подчеркнул Песков.По словам Пескова, слышны первые заявления представителей стран Европы, Америки о том, что "и Путин вроде бы не "исчадие Ада", а вроде бы он очень много умного говорит, и Россия вроде бы страна, которая вовсе не агрессор, а страна, которая на протяжении многих десятилетий испытывала на себе давление"."Поэтому иногда эти сами западные СМИ перебарщивают и тем самым ускоряют изменения у своих читателей, слушателей, своей аудитории", - считает Песков.

https://ria.ru/20230802/informatsiya-1887866277.html

россия

европа

америка

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россия, в мире, дмитрий песков, европа, америка