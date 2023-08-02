https://ria.ru/20230802/yuar-1887761714.html
Россия и ЮАР договорились сотрудничать в производстве ядерного топлива
Россия и ЮАР договорились сотрудничать в производстве ядерного топлива - РИА Новости, 02.08.2023
Россия и ЮАР договорились сотрудничать в производстве ядерного топлива
Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и Южно-Африканская корпорация по атомной энергии (Necsa) подписали меморандум о сотрудничестве в области... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:36
2023-08-02T12:36
2023-08-02T15:42
юар
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и Южно-Африканская корпорация по атомной энергии (Necsa) подписали меморандум о сотрудничестве в области изготовления ядерного топлива и его компонентов."Обе компании нацелены на объединение существующих компетенций в этой области и дальнейшее взаимодействие для развития соответствующих возможностей", — говорится в релизе на сайте ТВЭЛ.Со стороны ТВЭЛ документ подписал старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу Олег Григорьев, со стороны Necsa — генеральный директор Лойисо Тябаше."Меморандум обозначает обязательства Necsa и ТВЭЛ усилить двустороннее сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях. Это особенно важно для Южной Африки, поскольку открывает возможности воссоздания производственных мощностей по изготовлению и поставкам ядерного топлива", — отметил Тябаше. В ТВЭЛ, в свою очередь, напомнили, что Necsa — одна из наиболее опытных компаний мировой атомной индустрии с большим набором компетенций. "Мы убеждены, что наше сотрудничество с таким уважаемым партнером внесет значительный вклад в повышение устойчивости глобальной ядерной генерации", — подчеркнул Григорьев. Меморандум подписан на фоне подготовки Южной Африки к августовскому саммиту БРИКС. Этот документ станет важным шагом к повышению устойчивости ядерной генерации в странах БРИКС, добавили в ТВЭЛ.ТВЭЛ — ведущий производитель и поставщик ядерного топлива для энергетических реакторов российского дизайна ВВЭР. Компания также создала и вывела на мировой рынок собственный топливный продукт TVSK (ТВС-Квадрат) для реакторов западного дизайна PWR.Necsa — государственная компания ЮАР, работающая в сфере мирного атома, а также проводящая научные исследования в области ядерной энергетики и радиологии.
https://ria.ru/20230726/rosatom-1886416102.html
https://na.ria.ru/20230728/forum-1886760051.html
https://ria.ru/20230729/ramafosa-1887054297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл
ЮАР, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ТВЭЛ
Россия и ЮАР договорились сотрудничать в производстве ядерного топлива
Топливная компания Росатома ТВЭЛ сообщила о подписании с ЮАР меморандума о сотрудничестве
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и Южно-Африканская корпорация по атомной энергии (Necsa) подписали меморандум
о сотрудничестве в области изготовления ядерного топлива и его компонентов.
«
"Обе компании нацелены на объединение существующих компетенций в этой области и дальнейшее взаимодействие для развития соответствующих возможностей", — говорится в релизе на сайте ТВЭЛ.
Со стороны ТВЭЛ документ подписал старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу Олег Григорьев, со стороны Necsa — генеральный директор Лойисо Тябаше.
"Меморандум обозначает обязательства Necsa и ТВЭЛ усилить двустороннее сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях. Это особенно важно для Южной Африки, поскольку открывает возможности воссоздания производственных мощностей по изготовлению и поставкам ядерного топлива", — отметил Тябаше.
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В ТВЭЛ, в свою очередь, напомнили, что Necsa — одна из наиболее опытных компаний мировой атомной индустрии с большим набором компетенций.
"Мы убеждены, что наше сотрудничество с таким уважаемым партнером внесет значительный вклад в повышение устойчивости глобальной ядерной генерации", — подчеркнул Григорьев.
Меморандум подписан на фоне подготовки Южной Африки к августовскому саммиту БРИКС. Этот документ станет важным шагом к повышению устойчивости ядерной генерации в странах БРИКС, добавили в ТВЭЛ.
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ТВЭЛ — ведущий производитель и поставщик ядерного топлива для энергетических реакторов российского дизайна ВВЭР. Компания также создала и вывела на мировой рынок собственный топливный продукт TVSK (ТВС-Квадрат) для реакторов западного дизайна PWR.
Necsa — государственная компания ЮАР, работающая в сфере мирного атома, а также проводящая научные исследования в области ядерной энергетики и радиологии.
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