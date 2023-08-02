https://ria.ru/20230802/yaponiya-1887712737.html

Эксперт указал, зачем Япония наращивает возможности ракетного удара

Эксперт указал, зачем Япония наращивает возможности ракетного удара - РИА Новости, 02.08.2023

Эксперт указал, зачем Япония наращивает возможности ракетного удара

Ядерные угрозы со стороны КНДР используются Японией по большей части как предлог для получения возможностей нанесения ракетных контрударов, в качестве основного РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T07:17

2023-08-02T07:17

2023-08-02T07:17

в мире

япония

токио

китай

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ядерные угрозы со стороны КНДР используются Японией по большей части как предлог для получения возможностей нанесения ракетных контрударов, в качестве основного противника рассматривается Китай, заявил РИА Новости научный сотрудник южнокорейского Института политических исследований Асан Ян Ук. Министерство обороны Японии 27 июля представило очередной ежегодный доклад, в котором назвало военную деятельность КНДР "всё более серьёзной и непосредственной угрозой национальной безопасности Японии". Оборонное ведомство исходит из наличия у Пхеньяна 20 ядерных боеголовок и возможности нанесения Северной Кореей ядерного удара по японскому архипелагу с использованием баллистических ракет. Кроме того, отмечается активная разработка КНДР ракет, летящих на малых высотах по нестандартным траекториям, а также планирующих гиперзвуковых боевых блоков. Для противодействия северокорейской и другим угрозам японское минобороны в своей Белой книге предлагает многократно нарастить военный бюджет в ближайшие годы по целому ряду направлений. Одним из основных является укрепление возможностей для нанесения ракетных контрударов с целью предотвратить дальнейшие атаки противника. На эти цели планируется выделить пять триллионов иен (37 миллиардов долларов) - в 25 раз больше, чем в предыдущую пятилетку. Бюджет на укрепление интегрированной системы ПВО и ПРО также предлагается увеличить в три раза - до трех триллионов иен (22 миллиарда долларов). "Очевидно, что повышение расходов на оборону связано с тем, что Токио рассматривает деятельность Китая рядом с островами Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао - ред.) и даже Окинавой как военную угрозу, отсюда и укрепление возможностей ПВО и ПРО. А северокорейская ядерная угроза - это с большой долей вероятности лишь предлог для накапливания сил против Китая", - полагает южнокорейский эксперт. По его мнению, вероятность вооружённых столкновений между Японией и Китаем существует, и Токио в этой связи ощущает реальную угрозу. Поэтому увеличение японского оборонного бюджета в целом направлено на получение собственных возможностей по нанесению ответных ракетных ударов. Тем не менее, фактическое планирование и осуществление подобных операций будет производится совместно военными Японии и США, в связи с чем эксперт отверг возможность серьёзного конфликта Японии с Южной Кореей из-за островов Токто (Такэсима), на которые претендует Токио. "Возможный обмен ударами Южной Кореи и Японии будет означать конец их отношений с Соединёнными Штатами. У Токио нет причин устраивать с Сеулом военный конфликт из-за Токто. В условиях, когда у США есть военный союз с обоими государствами, и речь идет уже трехстороннем оборонном сотрудничестве, военное столкновение просто невозможно", - подчеркнул Ян Ук.

https://ria.ru/20230802/kndr-1887711585.html

https://ria.ru/20230802/yaponiya-1887707755.html

япония

токио

китай

кндр (северная корея)

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в мире, япония, токио, китай, кндр (северная корея)