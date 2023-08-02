https://ria.ru/20230802/vyplata-1887845452.html

В ГД предложили произвести единовременную выплату для подготовки к школе

В ГД предложили произвести единовременную выплату для подготовки к школе - РИА Новости, 02.08.2023

В ГД предложили произвести единовременную выплату для подготовки к школе

Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой произвести единовременную выплату в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T18:12

2023-08-02T18:12

2023-08-02T18:12

михаил мишустин

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882430339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d10bd613641ebb08d74cd143e7acf65b.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой произвести единовременную выплату в размере единого пособия для подготовки детей к школе, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, изыскать возможность произвести единовременную выплату в размере единого ежемесячного пособия для подготовки детей к школе", - говорится в документе. Останина отметила, что комитет ГД по вопросам семьи поддерживает семьи, которые обратились с просьбой о выделении соответствующих средств в связи с резким увеличением стоимости школьной формы, письменных принадлежностей.

https://ria.ru/20230730/okhrana-1887233267.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, госдума рф, общество