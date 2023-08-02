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В ГД предложили произвести единовременную выплату для подготовки к школе - РИА Новости, 02.08.2023
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18:12 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/vyplata-1887845452.html
В ГД предложили произвести единовременную выплату для подготовки к школе
В ГД предложили произвести единовременную выплату для подготовки к школе - РИА Новости, 02.08.2023
В ГД предложили произвести единовременную выплату для подготовки к школе
Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой произвести единовременную выплату в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:12
2023-08-02T18:12
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой произвести единовременную выплату в размере единого пособия для подготовки детей к школе, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, изыскать возможность произвести единовременную выплату в размере единого ежемесячного пособия для подготовки детей к школе", - говорится в документе. Останина отметила, что комитет ГД по вопросам семьи поддерживает семьи, которые обратились с просьбой о выделении соответствующих средств в связи с резким увеличением стоимости школьной формы, письменных принадлежностей.
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михаил мишустин, госдума рф, общество
Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
В ГД предложили произвести единовременную выплату для подготовки к школе

В Госдуме предложили произвести единовременную выплату для подготовки детей к школе

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАссортимент товара на школьной ярмарке
Ассортимент товара на школьной ярмарке - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Ассортимент товара на школьной ярмарке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой произвести единовременную выплату в размере единого пособия для подготовки детей к школе, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, изыскать возможность произвести единовременную выплату в размере единого ежемесячного пособия для подготовки детей к школе", - говорится в документе.
Останина отметила, что комитет ГД по вопросам семьи поддерживает семьи, которые обратились с просьбой о выделении соответствующих средств в связи с резким увеличением стоимости школьной формы, письменных принадлежностей.
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