https://ria.ru/20230802/vsu-1887844320.html

Российский офицер заявил, что ВСУ больше не пытаются форсировать Днепр

Российский офицер заявил, что ВСУ больше не пытаются форсировать Днепр - РИА Новости, 02.08.2023

Российский офицер заявил, что ВСУ больше не пытаются форсировать Днепр

Украинские войска не в силах сейчас форсировать Днепр в Херсонской области и к берегу на своих плавсредствах близко не подбираются, попытки диверсионных вылазок РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T18:08

2023-08-02T18:08

2023-08-02T18:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:202:3132:1964_1920x0_80_0_0_0bcb67abafa2ccc4cde286b0a69ff256.jpg

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 авг – РИА Новости. Украинские войска не в силах сейчас форсировать Днепр в Херсонской области и к берегу на своих плавсредствах близко не подбираются, попытки диверсионных вылазок прекращены, рассказал журналистам командир взвода с позывным "Анапа" одного из российских подразделений, дислоцированных на левом берегу Днепра. "Противник после схода воды после наводнения (из-за разрушения Киевом Каховской ГЭС- ред.) пытался совершать диверсионные вылазки, но мы дали отпор. На настоящий момент противник не подходит близко к берегу, катаются на расстоянии. Сейчас Днепр невозможно перейти. В основном идут артиллерийские дуэли. На том берегу стоит 126 бригада территориальной обороны (ВСУ – ред.)", - сказал командир. По его словам, сейчас обстановка на линии соприкосновения по Днепру в месте расположения его подразделения остаётся напряжённой, ВСУ использует ствольную и реактивную артиллерию, а также беспилотники, включая большой украинский дрон "Баба-Яга", оснащенный четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники. Однако российские бойцы успешно противостоят всем этим видам вооружения и в ответ уничтожают украинскую технику и позиции. "Мы справляемся. Отвечаем крупнокалиберными пулеметами, минометами. Танки работают, также запускаем свои "птички" (БПЛА – ред.), делаем с них "скидки". Находим, разведываем и уничтожаем (технику и позиции ВСУ – ред.)", - добавил он. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили три автомобиля, самоходную артустановку "Акация", три гаубицы "Мста-Б", потери Украины составили до 45 военных. За два предыдущих дня сообщалось об уничтожении на том же направлении до 70 украинских военнослужащих, шести автомобилей, двух самоходных артустановок "Акация", гаубицы "Мста-Б" и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

https://ria.ru/20230802/desantniki-1887651664.html

украина

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр