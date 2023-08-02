Рейтинг@Mail.ru
Российский офицер заявил, что ВСУ больше не пытаются форсировать Днепр - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 02.08.2023 (обновлено: 18:55 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/vsu-1887844320.html
Российский офицер заявил, что ВСУ больше не пытаются форсировать Днепр
Российский офицер заявил, что ВСУ больше не пытаются форсировать Днепр - РИА Новости, 02.08.2023
Российский офицер заявил, что ВСУ больше не пытаются форсировать Днепр
Украинские войска не в силах сейчас форсировать Днепр в Херсонской области и к берегу на своих плавсредствах близко не подбираются, попытки диверсионных вылазок РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:08
2023-08-02T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:202:3132:1964_1920x0_80_0_0_0bcb67abafa2ccc4cde286b0a69ff256.jpg
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 авг – РИА Новости. Украинские войска не в силах сейчас форсировать Днепр в Херсонской области и к берегу на своих плавсредствах близко не подбираются, попытки диверсионных вылазок прекращены, рассказал журналистам командир взвода с позывным "Анапа" одного из российских подразделений, дислоцированных на левом берегу Днепра. "Противник после схода воды после наводнения (из-за разрушения Киевом Каховской ГЭС- ред.) пытался совершать диверсионные вылазки, но мы дали отпор. На настоящий момент противник не подходит близко к берегу, катаются на расстоянии. Сейчас Днепр невозможно перейти. В основном идут артиллерийские дуэли. На том берегу стоит 126 бригада территориальной обороны (ВСУ – ред.)", - сказал командир. По его словам, сейчас обстановка на линии соприкосновения по Днепру в месте расположения его подразделения остаётся напряжённой, ВСУ использует ствольную и реактивную артиллерию, а также беспилотники, включая большой украинский дрон "Баба-Яга", оснащенный четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники. Однако российские бойцы успешно противостоят всем этим видам вооружения и в ответ уничтожают украинскую технику и позиции. "Мы справляемся. Отвечаем крупнокалиберными пулеметами, минометами. Танки работают, также запускаем свои "птички" (БПЛА – ред.), делаем с них "скидки". Находим, разведываем и уничтожаем (технику и позиции ВСУ – ред.)", - добавил он. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили три автомобиля, самоходную артустановку "Акация", три гаубицы "Мста-Б", потери Украины составили до 45 военных. За два предыдущих дня сообщалось об уничтожении на том же направлении до 70 украинских военнослужащих, шести автомобилей, двух самоходных артустановок "Акация", гаубицы "Мста-Б" и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
https://ria.ru/20230802/desantniki-1887651664.html
украина
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8736ead1634cf1df1be6a7060eacb8b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский офицер заявил, что ВСУ больше не пытаются форсировать Днепр

Комвзвода "Анапа": ВСУ не в силах форсировать Днепр и не подбираются близко к берегу

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 авг – РИА Новости. Украинские войска не в силах сейчас форсировать Днепр в Херсонской области и к берегу на своих плавсредствах близко не подбираются, попытки диверсионных вылазок прекращены, рассказал журналистам командир взвода с позывным "Анапа" одного из российских подразделений, дислоцированных на левом берегу Днепра.
"Противник после схода воды после наводнения (из-за разрушения Киевом Каховской ГЭС- ред.) пытался совершать диверсионные вылазки, но мы дали отпор. На настоящий момент противник не подходит близко к берегу, катаются на расстоянии. Сейчас Днепр невозможно перейти. В основном идут артиллерийские дуэли. На том берегу стоит 126 бригада территориальной обороны (ВСУ – ред.)", - сказал командир.
По его словам, сейчас обстановка на линии соприкосновения по Днепру в месте расположения его подразделения остаётся напряжённой, ВСУ использует ствольную и реактивную артиллерию, а также беспилотники, включая большой украинский дрон "Баба-Яга", оснащенный четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники. Однако российские бойцы успешно противостоят всем этим видам вооружения и в ответ уничтожают украинскую технику и позиции.
"Мы справляемся. Отвечаем крупнокалиберными пулеметами, минометами. Танки работают, также запускаем свои "птички" (БПЛА – ред.), делаем с них "скидки". Находим, разведываем и уничтожаем (технику и позиции ВСУ – ред.)", - добавил он.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили три автомобиля, самоходную артустановку "Акация", три гаубицы "Мста-Б", потери Украины составили до 45 военных. За два предыдущих дня сообщалось об уничтожении на том же направлении до 70 украинских военнослужащих, шести автомобилей, двух самоходных артустановок "Акация", гаубицы "Мста-Б" и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
"Не дали им форсировать Днепр". Кто воюет на самых горячих участках фронта
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала