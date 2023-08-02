https://ria.ru/20230802/vsu-1887844320.html
Российский офицер заявил, что ВСУ больше не пытаются форсировать Днепр
Российский офицер заявил, что ВСУ больше не пытаются форсировать Днепр - РИА Новости, 02.08.2023
Российский офицер заявил, что ВСУ больше не пытаются форсировать Днепр
Украинские войска не в силах сейчас форсировать Днепр в Херсонской области и к берегу на своих плавсредствах близко не подбираются, попытки диверсионных вылазок РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:08
2023-08-02T18:08
2023-08-02T18:55
специальная военная операция на украине
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украина
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 авг – РИА Новости. Украинские войска не в силах сейчас форсировать Днепр в Херсонской области и к берегу на своих плавсредствах близко не подбираются, попытки диверсионных вылазок прекращены, рассказал журналистам командир взвода с позывным "Анапа" одного из российских подразделений, дислоцированных на левом берегу Днепра. "Противник после схода воды после наводнения (из-за разрушения Киевом Каховской ГЭС- ред.) пытался совершать диверсионные вылазки, но мы дали отпор. На настоящий момент противник не подходит близко к берегу, катаются на расстоянии. Сейчас Днепр невозможно перейти. В основном идут артиллерийские дуэли. На том берегу стоит 126 бригада территориальной обороны (ВСУ – ред.)", - сказал командир. По его словам, сейчас обстановка на линии соприкосновения по Днепру в месте расположения его подразделения остаётся напряжённой, ВСУ использует ствольную и реактивную артиллерию, а также беспилотники, включая большой украинский дрон "Баба-Яга", оснащенный четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники. Однако российские бойцы успешно противостоят всем этим видам вооружения и в ответ уничтожают украинскую технику и позиции. "Мы справляемся. Отвечаем крупнокалиберными пулеметами, минометами. Танки работают, также запускаем свои "птички" (БПЛА – ред.), делаем с них "скидки". Находим, разведываем и уничтожаем (технику и позиции ВСУ – ред.)", - добавил он. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили три автомобиля, самоходную артустановку "Акация", три гаубицы "Мста-Б", потери Украины составили до 45 военных. За два предыдущих дня сообщалось об уничтожении на том же направлении до 70 украинских военнослужащих, шести автомобилей, двух самоходных артустановок "Акация", гаубицы "Мста-Б" и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
https://ria.ru/20230802/desantniki-1887651664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российский офицер заявил, что ВСУ больше не пытаются форсировать Днепр
Комвзвода "Анапа": ВСУ не в силах форсировать Днепр и не подбираются близко к берегу
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 авг – РИА Новости. Украинские войска не в силах сейчас форсировать Днепр в Херсонской области и к берегу на своих плавсредствах близко не подбираются, попытки диверсионных вылазок прекращены, рассказал журналистам командир взвода с позывным "Анапа" одного из российских подразделений, дислоцированных на левом берегу Днепра.
"Противник после схода воды после наводнения (из-за разрушения Киевом
Каховской ГЭС- ред.) пытался совершать диверсионные вылазки, но мы дали отпор. На настоящий момент противник не подходит близко к берегу, катаются на расстоянии. Сейчас Днепр невозможно перейти. В основном идут артиллерийские дуэли. На том берегу стоит 126 бригада территориальной обороны (ВСУ
– ред.)", - сказал командир.
По его словам, сейчас обстановка на линии соприкосновения по Днепру в месте расположения его подразделения остаётся напряжённой, ВСУ использует ствольную и реактивную артиллерию, а также беспилотники, включая большой украинский дрон "Баба-Яга", оснащенный четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники. Однако российские бойцы успешно противостоят всем этим видам вооружения и в ответ уничтожают украинскую технику и позиции.
"Мы справляемся. Отвечаем крупнокалиберными пулеметами, минометами. Танки работают, также запускаем свои "птички" (БПЛА – ред.), делаем с них "скидки". Находим, разведываем и уничтожаем (технику и позиции ВСУ – ред.)", - добавил он.
Ранее в среду Минобороны РФ
сообщило, что российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили три автомобиля, самоходную артустановку "Акация", три гаубицы "Мста-Б", потери Украины
составили до 45 военных. За два предыдущих дня сообщалось об уничтожении на том же направлении до 70 украинских военнослужащих, шести автомобилей, двух самоходных артустановок "Акация", гаубицы "Мста-Б" и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США
AN/TPQ-36.
"Не дали им форсировать Днепр". Кто воюет на самых горячих участках фронта