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СМИ: президент Чехии разрешил 14 гражданам страны вступить в ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 02.08.2023 (обновлено: 10:18 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/vsu-1887729868.html
СМИ: президент Чехии разрешил 14 гражданам страны вступить в ВСУ
СМИ: президент Чехии разрешил 14 гражданам страны вступить в ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023
СМИ: президент Чехии разрешил 14 гражданам страны вступить в ВСУ
Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам республики вступить в вооруженные силы Украины, 8 гражданам страны в этом было отказано, сообщило в среду... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:17
2023-08-02T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
петр павел
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 2 авг – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам республики вступить в вооруженные силы Украины, 8 гражданам страны в этом было отказано, сообщило в среду Чешское радио. "По данным на 29 июля 2023 года президент республики Петр Павел подписал в общей сложности 14 положительных решений об одобрении вступления граждан Чехии в вооруженные силы Украины", - цитирует Чешское радио пресс-секретаря президента Маркету Ржегакову. Также, по данным радио, просьбы об этом 8 чешских граждан были отклонены, причины этого не указываются. Согласно чешскому законодательству, служба в вооруженных силах других стран гражданам республики может быть разрешена только президентом страны. В противном случае им грозит уголовное наказание. Ранее 132 гражданина Чехии получили разрешение на вступление в вооруженные силы Украины от предшественника Павела на посту президента - Милоша Земана, который покинул Пражский град в начале марта этого года.
https://ria.ru/20230711/vsu-1883539318.html
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в мире, чехия, петр павел, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Петр Павел, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: президент Чехии разрешил 14 гражданам страны вступить в ВСУ

Чешское радио сообщило, что 14 жителям страны разрешили вступить в украинскую армию

© Depositphotos.com / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Depositphotos.com / lightpoet
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге . Архивное фото
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ПРАГА, 2 авг – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам республики вступить в вооруженные силы Украины, 8 гражданам страны в этом было отказано, сообщило в среду Чешское радио.
"По данным на 29 июля 2023 года президент республики Петр Павел подписал в общей сложности 14 положительных решений об одобрении вступления граждан Чехии в вооруженные силы Украины", - цитирует Чешское радио пресс-секретаря президента Маркету Ржегакову.
Также, по данным радио, просьбы об этом 8 чешских граждан были отклонены, причины этого не указываются. Согласно чешскому законодательству, служба в вооруженных силах других стран гражданам республики может быть разрешена только президентом страны. В противном случае им грозит уголовное наказание.
Ранее 132 гражданина Чехии получили разрешение на вступление в вооруженные силы Украины от предшественника Павела на посту президента - Милоша Земана, который покинул Пражский град в начале марта этого года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧехияПетр ПавелВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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