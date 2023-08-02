https://ria.ru/20230802/vsu-1887729868.html

СМИ: президент Чехии разрешил 14 гражданам страны вступить в ВСУ

СМИ: президент Чехии разрешил 14 гражданам страны вступить в ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023

СМИ: президент Чехии разрешил 14 гражданам страны вступить в ВСУ

Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам республики вступить в вооруженные силы Украины, 8 гражданам страны в этом было отказано, сообщило в среду... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:17

2023-08-02T10:17

2023-08-02T10:18

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украина

ситуация в днр и лнр

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ПРАГА, 2 авг – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам республики вступить в вооруженные силы Украины, 8 гражданам страны в этом было отказано, сообщило в среду Чешское радио. "По данным на 29 июля 2023 года президент республики Петр Павел подписал в общей сложности 14 положительных решений об одобрении вступления граждан Чехии в вооруженные силы Украины", - цитирует Чешское радио пресс-секретаря президента Маркету Ржегакову. Также, по данным радио, просьбы об этом 8 чешских граждан были отклонены, причины этого не указываются. Согласно чешскому законодательству, служба в вооруженных силах других стран гражданам республики может быть разрешена только президентом страны. В противном случае им грозит уголовное наказание. Ранее 132 гражданина Чехии получили разрешение на вступление в вооруженные силы Украины от предшественника Павела на посту президента - Милоша Земана, который покинул Пражский град в начале марта этого года.

https://ria.ru/20230711/vsu-1883539318.html

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Кирилл Волков

в мире, чехия, петр павел, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр