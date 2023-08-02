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СМИ: президент Чехии разрешил 14 гражданам страны вступить в ВСУ
СМИ: президент Чехии разрешил 14 гражданам страны вступить в ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023
СМИ: президент Чехии разрешил 14 гражданам страны вступить в ВСУ
Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам республики вступить в вооруженные силы Украины, 8 гражданам страны в этом было отказано, сообщило в среду... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:17
2023-08-02T10:17
2023-08-02T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
петр павел
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 2 авг – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам республики вступить в вооруженные силы Украины, 8 гражданам страны в этом было отказано, сообщило в среду Чешское радио. "По данным на 29 июля 2023 года президент республики Петр Павел подписал в общей сложности 14 положительных решений об одобрении вступления граждан Чехии в вооруженные силы Украины", - цитирует Чешское радио пресс-секретаря президента Маркету Ржегакову. Также, по данным радио, просьбы об этом 8 чешских граждан были отклонены, причины этого не указываются. Согласно чешскому законодательству, служба в вооруженных силах других стран гражданам республики может быть разрешена только президентом страны. В противном случае им грозит уголовное наказание. Ранее 132 гражданина Чехии получили разрешение на вступление в вооруженные силы Украины от предшественника Павела на посту президента - Милоша Земана, который покинул Пражский град в начале марта этого года.
https://ria.ru/20230711/vsu-1883539318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, петр павел, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Петр Павел, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: президент Чехии разрешил 14 гражданам страны вступить в ВСУ
Чешское радио сообщило, что 14 жителям страны разрешили вступить в украинскую армию