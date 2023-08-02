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Военнослужащие на передовой в зоне СВО сняли ролик ко Дню ВДВ
Военнослужащие на передовой в зоне СВО сняли ролик ко Дню ВДВ - РИА Новости, 02.08.2023
Военнослужащие на передовой в зоне СВО сняли ролик ко Дню ВДВ
Российские военнослужащие на передовой в зоне спецоперации сняли ролик ко Дню Воздушно-десантных войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T07:06
2023-08-02T07:06
2023-08-02T07:11
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 2 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие на передовой в зоне спецоперации сняли ролик ко Дню Воздушно-десантных войск, передает корреспондент РИА Новости.В клипе, имеющемся в распоряжении агентства, показана и работа десантников в боевой обстановке.Ролик снят под песню "Синева", которая стала гимном ВДВ. Впервые ее исполнили ровно 50 лет назад — 2 августа 1973 года.Ежегодно в эту дату в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Его учредили как памятный день указом президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации".Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. Тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.
https://ria.ru/20230802/aviatsiya-1887709134.html
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безопасность, россия, воронеж, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воронеж, Воздушно-десантные войска России
Военнослужащие на передовой в зоне СВО сняли ролик ко Дню ВДВ
Военнослужащие на передовой в зоне спецоперации сняли ролик ко Дню ВДВ