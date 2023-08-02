Президент Польши подписал изменения в закон о "российском влиянии"
Президент Польши Дуда подписал поправки к закону о комиссии по изучению влияния России
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 авг - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах, сообщает канцелярия польского лидера.
"Президент Анджей Дуда подписал поправки к закону о комиссии, которая должна изучить влияние России на безопасность Польши. Комиссия будет проверять, не влияли ли россияне в 2007-2022 годах незаконно на польскую политику". - говорится в сообщении.
Дуда 5 июня подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Закон сразу столкнулся с резкой критикой, как внутри Польши, так и на международной арене. Позднее Дуда заявил в телеобращении, что подготовил "целый ряд правил, которые в этом законе дополнительно регулируют или изменяют вопросы, которые возбуждают сомнения". Европейская комиссия 8 июня формально направила Польше письмо о запуске юридической процедуры урегулирования нарушения в связи с принятием данного нормативного акта. По мнению ЕК, данный закон нарушает принципы демократии.
Дуда позже внес в парламент поправки к закону. Согласно президентским поправкам, комиссии по изучению "российского влияния" не смогут заседать парламентарии, отменены меры воздействия на тех, кого уличат в том, что действовал "под российским влиянием". В предыдущей редакции закона такие люди подпадали под запрет на выполнение функций, связанных с распоряжением государственными средствами, на срок до десяти лет.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.