Рейтинг@Mail.ru
Правительство России одобрило проект МИД с ЦАР о дипломатических поездках - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/viza-1887875422.html
Правительство России одобрило проект МИД с ЦАР о дипломатических поездках
Правительство России одобрило проект МИД с ЦАР о дипломатических поездках - РИА Новости, 02.08.2023
Правительство России одобрило проект МИД с ЦАР о дипломатических поездках
Правительство России одобрило представленный МИД РФ проект межправительственного соглашения с ЦАР о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T21:42
2023-08-02T21:42
в мире
россия
цар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50122/49/501224926_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d120e63d47c266493aa7d3fee620d7bb.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство России одобрило представленный МИД РФ проект межправительственного соглашения с ЦАР о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных паспортов, МИД РФ поручено провести переговоры с ЦАР о подписании соглашения, заявлено в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. "Одобрить... согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Центральноафриканской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Центральноафриканской Республики о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных паспортов", - говорится в распоряжении. В распоряжении отмечается, что МИД России поручено провести переговоры с представителями ЦАР и "по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера".
https://ria.ru/20230411/kamerun-1864412379.html
россия
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50122/49/501224926_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_1da7247d9a48f839f1e4be9cf9ecc51b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, цар
В мире, Россия, ЦАР
Правительство России одобрило проект МИД с ЦАР о дипломатических поездках

Правительство одобрило проект МИД с ЦАР о безвизовых поездках владельцев диппаспортов

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкДипломатический паспорт РФ
Дипломатический паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в медиабанк
Дипломатический паспорт РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство России одобрило представленный МИД РФ проект межправительственного соглашения с ЦАР о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных паспортов, МИД РФ поручено провести переговоры с ЦАР о подписании соглашения, заявлено в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить... согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Центральноафриканской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Центральноафриканской Республики о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных паспортов", - говорится в распоряжении.
В распоряжении отмечается, что МИД России поручено провести переговоры с представителями ЦАР и "по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера".
Вид на столицу Камеруна Яунде - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Россиянам по электронной визе стала доступна еще одна страна Африки
11 апреля, 10:46
 
В миреРоссияЦАР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала