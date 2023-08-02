https://ria.ru/20230802/viza-1887875422.html

Правительство России одобрило проект МИД с ЦАР о дипломатических поездках

Правительство России одобрило проект МИД с ЦАР о дипломатических поездках - РИА Новости, 02.08.2023

Правительство России одобрило проект МИД с ЦАР о дипломатических поездках

Правительство России одобрило представленный МИД РФ проект межправительственного соглашения с ЦАР о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T21:42

2023-08-02T21:42

2023-08-02T21:42

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство России одобрило представленный МИД РФ проект межправительственного соглашения с ЦАР о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных паспортов, МИД РФ поручено провести переговоры с ЦАР о подписании соглашения, заявлено в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. "Одобрить... согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Центральноафриканской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Центральноафриканской Республики о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных паспортов", - говорится в распоряжении. В распоряжении отмечается, что МИД России поручено провести переговоры с представителями ЦАР и "по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера".

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