https://ria.ru/20230802/vinokur-1887813261.html
Винокур пошутил на церемонии награждения в Кремле
Винокур пошутил на церемонии награждения в Кремле - РИА Новости, 02.08.2023
Винокур пошутил на церемонии награждения в Кремле
Народный артист Владимир Винокур восхитился Россией, заявив, что в ней "даже клоунов высшими наградами награждают", и отметив ее историческую судьбу – враги... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:15
2023-08-02T16:15
2023-08-02T16:31
культура
россия
владимир винокур
владимир путин
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народный артист Владимир Винокур восхитился Россией, заявив, что в ней "даже клоунов высшими наградами награждают", и отметив ее историческую судьбу – враги нападают каждые сто лет, но "потом их выбрасывают". Винокур в среду получил в Кремле орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. "Видите вот, какая страна. Даже вот клоунов высшими наградами награждают", - сказал он журналистам. Артист добавил, что очень этим тронут. "Я сказал там о том, что действительно нашему президенту досталась нелегкая судьба, тяжелая. Но Россия по истории так привыкла: каждые сто лет нападают, потом их выбрасывают из России, они сто лет готовятся – опять, вот, и так далее. Но в принципе победа за нами", - сказал Винокур.
https://ria.ru/20230802/geroi-1887783753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир винокур, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Винокур, Владимир Путин
Винокур пошутил на церемонии награждения в Кремле
Владимир Винокур на церемонии в Кремле пошутил, что даже клоунам вручают высшие награды
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народный артист Владимир Винокур восхитился Россией, заявив, что в ней "даже клоунов высшими наградами награждают", и отметив ее историческую судьбу – враги нападают каждые сто лет, но "потом их выбрасывают".
Винокур в среду получил в Кремле орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.
«
"Видите вот, какая страна. Даже вот клоунов высшими наградами награждают", - сказал он журналистам.
Артист добавил, что очень этим тронут.
"Я сказал там о том, что действительно нашему президенту досталась нелегкая судьба, тяжелая. Но Россия по истории так привыкла: каждые сто лет нападают, потом их выбрасывают из России, они сто лет готовятся – опять, вот, и так далее. Но в принципе победа за нами", - сказал Винокур.
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