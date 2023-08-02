https://ria.ru/20230802/vinokur-1887813261.html

Винокур пошутил на церемонии награждения в Кремле

Винокур пошутил на церемонии награждения в Кремле - РИА Новости, 02.08.2023

Винокур пошутил на церемонии награждения в Кремле

Народный артист Владимир Винокур восхитился Россией, заявив, что в ней "даже клоунов высшими наградами награждают", и отметив ее историческую судьбу – враги... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:15

2023-08-02T16:15

2023-08-02T16:31

культура

россия

владимир винокур

владимир путин

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народный артист Владимир Винокур восхитился Россией, заявив, что в ней "даже клоунов высшими наградами награждают", и отметив ее историческую судьбу – враги нападают каждые сто лет, но "потом их выбрасывают". Винокур в среду получил в Кремле орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. "Видите вот, какая страна. Даже вот клоунов высшими наградами награждают", - сказал он журналистам. Артист добавил, что очень этим тронут. "Я сказал там о том, что действительно нашему президенту досталась нелегкая судьба, тяжелая. Но Россия по истории так привыкла: каждые сто лет нападают, потом их выбрасывают из России, они сто лет готовятся – опять, вот, и так далее. Но в принципе победа за нами", - сказал Винокур.

https://ria.ru/20230802/geroi-1887783753.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир винокур, владимир путин