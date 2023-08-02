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Винокур пошутил на церемонии награждения в Кремле - РИА Новости, 02.08.2023
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Культура
 
16:15 02.08.2023 (обновлено: 16:31 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/vinokur-1887813261.html
Винокур пошутил на церемонии награждения в Кремле
Винокур пошутил на церемонии награждения в Кремле - РИА Новости, 02.08.2023
Винокур пошутил на церемонии награждения в Кремле
Народный артист Владимир Винокур восхитился Россией, заявив, что в ней "даже клоунов высшими наградами награждают", и отметив ее историческую судьбу – враги... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:15
2023-08-02T16:31
культура
россия
владимир винокур
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народный артист Владимир Винокур восхитился Россией, заявив, что в ней "даже клоунов высшими наградами награждают", и отметив ее историческую судьбу – враги нападают каждые сто лет, но "потом их выбрасывают". Винокур в среду получил в Кремле орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. "Видите вот, какая страна. Даже вот клоунов высшими наградами награждают", - сказал он журналистам. Артист добавил, что очень этим тронут. "Я сказал там о том, что действительно нашему президенту досталась нелегкая судьба, тяжелая. Но Россия по истории так привыкла: каждые сто лет нападают, потом их выбрасывают из России, они сто лет готовятся – опять, вот, и так далее. Но в принципе победа за нами", - сказал Винокур.
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россия, владимир винокур, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Винокур, Владимир Путин
Винокур пошутил на церемонии награждения в Кремле

Владимир Винокур на церемонии в Кремле пошутил, что даже клоунам вручают высшие награды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Винокур
Владимир Винокур - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Винокур. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народный артист Владимир Винокур восхитился Россией, заявив, что в ней "даже клоунов высшими наградами награждают", и отметив ее историческую судьбу – враги нападают каждые сто лет, но "потом их выбрасывают".
Винокур в среду получил в Кремле орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.
«
"Видите вот, какая страна. Даже вот клоунов высшими наградами награждают", - сказал он журналистам.
Артист добавил, что очень этим тронут.
"Я сказал там о том, что действительно нашему президенту досталась нелегкая судьба, тяжелая. Но Россия по истории так привыкла: каждые сто лет нападают, потом их выбрасывают из России, они сто лет готовятся – опять, вот, и так далее. Но в принципе победа за нами", - сказал Винокур.
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