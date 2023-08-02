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В России празднуют день ВДВ - РИА Новости, 02.08.2023
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16:29 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/vdv-1887816967.html
В России празднуют день ВДВ
В России празднуют день ВДВ - РИА Новости, 02.08.2023
В России празднуют день ВДВ
Традиционно 2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск.
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2023-08-02T16:29
видео
василий маргелов
воздушно-десантные войска россии
день военно-морского флота рф
санкт-петербург
москва
россия
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В Санкт-Петербурге люди собрались на Дворцовой площади, а в Москве прошел Крестный ход в честь Дня памяти пророка Ильи, считающимся покровителем ВДВ. В ДНР десантники вышли к памятнику основателю ВДВ Василию Маргелову.
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353
60
353
60
В России празднуют день ВДВ
Традиционно 2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. В Санкт-Петербурге люди собрались на Дворцовой площади, а в Москве прошел Крестный ход в честь Дня памяти пророка Ильи, считающимся покровителем ВДВ. В ДНР десантники вышли к памятнику основателю ВДВ Василию Маргелову
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видео, василий маргелов, воздушно-десантные войска россии, день военно-морского флота рф, санкт-петербург, москва, россия, видео
Видео, Василий Маргелов, Воздушно-десантные войска России, День Военно-морского флота РФ, Санкт-Петербург, Москва, Россия
В России празднуют день ВДВ
Традиционно 2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск.
2023-08-02T16:29
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В России празднуют день ВДВ

Читать ria.ru в
Традиционно 2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск.
В Санкт-Петербурге люди собрались на Дворцовой площади, а в Москве прошел Крестный ход в честь Дня памяти пророка Ильи, считающимся покровителем ВДВ. В ДНР десантники вышли к памятнику основателю ВДВ Василию Маргелову.
 
ВидеоВасилий МаргеловВоздушно-десантные войска РоссииДень Военно-морского флота РФСанкт-ПетербургМоскваРоссия
 
 
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