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В России празднуют день ВДВ

В России празднуют день ВДВ - РИА Новости, 02.08.2023

В России празднуют день ВДВ

Традиционно 2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск.

2023-08-02T16:29

2023-08-02T16:29

2023-08-02T16:29

видео

василий маргелов

воздушно-десантные войска россии

день военно-морского флота рф

санкт-петербург

москва

россия

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В Санкт-Петербурге люди собрались на Дворцовой площади, а в Москве прошел Крестный ход в честь Дня памяти пророка Ильи, считающимся покровителем ВДВ. В ДНР десантники вышли к памятнику основателю ВДВ Василию Маргелову.

санкт-петербург

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В России празднуют день ВДВ Традиционно 2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. В Санкт-Петербурге люди собрались на Дворцовой площади, а в Москве прошел Крестный ход в честь Дня памяти пророка Ильи, считающимся покровителем ВДВ. В ДНР десантники вышли к памятнику основателю ВДВ Василию Маргелову 2023-08-02T16:29 true PT5M55S

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