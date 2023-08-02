https://ria.ru/20230802/vdv-1887735371.html

Обстановка в Парке Горького в День ВДВ остается спокойной

Обстановка в Парке Горького в День ВДВ остается спокойной - РИА Новости, 02.08.2023

Обстановка в Парке Горького в День ВДВ остается спокойной

Обстановка в московском Парке Горького, традиционном месте празднования Дня ВДВ, спокойная, десантников мало, фонтаны работают, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:43

2023-08-02T10:43

2023-08-02T10:47

общество

москва

день воздушно-десантных войск россии

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Обстановка в московском Парке Горького, традиционном месте празднования Дня ВДВ, спокойная, десантников мало, фонтаны работают, передаёт корреспондент РИА Новости. Утром в парке немного людей - в основном, семьи с детьми, видны и малочисленные компании "голубых беретов". По периметру дежурит полиция и Росгвардия. Из динамиков играют патриотические песни, диктор поздравляет бойцов ВДВ с праздником. В отличие от Санкт-Петербурга, где местные власти отключили фонтаны, чтобы предотвратить традиционные купания десантников, здесь фонтаны работают - правда, желающих в них окунуться пока нет. Отношение к этому ритуалу как в российском обществе, так и в самой "крылатой пехоте" неоднозначное. Так, приехавший в Москву с супругой из Кемеровской области младший сержант Дмитрий выразил мнение, что такое поведение негативно сказывается на репутации ВДВ. "Отношусь к этому я не совсем положительно - можно покупаться и в пруду, и на речке, зачем лезть в фонтаны и показывать пьяное своё состояние на людях. Если хочешь выпить, то можно и за город съездить", - заметил он в беседе с корреспондентом РИА Новости. Схожего мнения придерживается и старшее поколение десантников. "Купание в фонтане - это, конечно, дурость. Я никогда не купался, вести себя надо культурно, достойно, поддерживать образ и честь десантника", - сказал РИА Новости бывший служащий 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцировавшейся в Польше, Геннадий.

https://ria.ru/20230802/desantniki-1887721364.html

https://ria.ru/20230802/den_vdv-1887323965.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, день воздушно-десантных войск россии