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Обстановка в Парке Горького в День ВДВ остается спокойной - РИА Новости, 02.08.2023
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10:43 02.08.2023 (обновлено: 10:47 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/vdv-1887735371.html
Обстановка в Парке Горького в День ВДВ остается спокойной
Обстановка в Парке Горького в День ВДВ остается спокойной - РИА Новости, 02.08.2023
Обстановка в Парке Горького в День ВДВ остается спокойной
Обстановка в московском Парке Горького, традиционном месте празднования Дня ВДВ, спокойная, десантников мало, фонтаны работают, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:43
2023-08-02T10:47
общество
москва
день воздушно-десантных войск россии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Обстановка в московском Парке Горького, традиционном месте празднования Дня ВДВ, спокойная, десантников мало, фонтаны работают, передаёт корреспондент РИА Новости. Утром в парке немного людей - в основном, семьи с детьми, видны и малочисленные компании "голубых беретов". По периметру дежурит полиция и Росгвардия. Из динамиков играют патриотические песни, диктор поздравляет бойцов ВДВ с праздником. В отличие от Санкт-Петербурга, где местные власти отключили фонтаны, чтобы предотвратить традиционные купания десантников, здесь фонтаны работают - правда, желающих в них окунуться пока нет. Отношение к этому ритуалу как в российском обществе, так и в самой "крылатой пехоте" неоднозначное. Так, приехавший в Москву с супругой из Кемеровской области младший сержант Дмитрий выразил мнение, что такое поведение негативно сказывается на репутации ВДВ. "Отношусь к этому я не совсем положительно - можно покупаться и в пруду, и на речке, зачем лезть в фонтаны и показывать пьяное своё состояние на людях. Если хочешь выпить, то можно и за город съездить", - заметил он в беседе с корреспондентом РИА Новости. Схожего мнения придерживается и старшее поколение десантников. "Купание в фонтане - это, конечно, дурость. Я никогда не купался, вести себя надо культурно, достойно, поддерживать образ и честь десантника", - сказал РИА Новости бывший служащий 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцировавшейся в Польше, Геннадий.
https://ria.ru/20230802/desantniki-1887721364.html
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общество, москва, день воздушно-десантных войск россии
Общество, Москва, День Воздушно-десантных войск России
Обстановка в Парке Горького в День ВДВ остается спокойной

В Парке Горького в Москве продолжают работать фонтаны, десантников пока немного

© РИА НовостиОбстановка в Парке Горького в Москве
Обстановка в Парке Горького в Москве
© РИА Новости
Обстановка в Парке Горького в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Обстановка в московском Парке Горького, традиционном месте празднования Дня ВДВ, спокойная, десантников мало, фонтаны работают, передаёт корреспондент РИА Новости.
Утром в парке немного людей - в основном, семьи с детьми, видны и малочисленные компании "голубых беретов". По периметру дежурит полиция и Росгвардия. Из динамиков играют патриотические песни, диктор поздравляет бойцов ВДВ с праздником. В отличие от Санкт-Петербурга, где местные власти отключили фонтаны, чтобы предотвратить традиционные купания десантников, здесь фонтаны работают - правда, желающих в них окунуться пока нет.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Путин поздравил ВДВ с праздником
09:08
Отношение к этому ритуалу как в российском обществе, так и в самой "крылатой пехоте" неоднозначное. Так, приехавший в Москву с супругой из Кемеровской области младший сержант Дмитрий выразил мнение, что такое поведение негативно сказывается на репутации ВДВ. "Отношусь к этому я не совсем положительно - можно покупаться и в пруду, и на речке, зачем лезть в фонтаны и показывать пьяное своё состояние на людях. Если хочешь выпить, то можно и за город съездить", - заметил он в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Схожего мнения придерживается и старшее поколение десантников. "Купание в фонтане - это, конечно, дурость. Я никогда не купался, вести себя надо культурно, достойно, поддерживать образ и честь десантника", - сказал РИА Новости бывший служащий 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцировавшейся в Польше, Геннадий.
Показательные выступления военнослужащих 98-й дивизии ВДВ в рамках военно-патриотического праздника Открытое небо в Иванове - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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