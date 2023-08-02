https://ria.ru/20230802/uspenskaya-1887788787.html

"Просто была в шоке": Успенская обвинила хирурга Хайдарова в подкупе

"Просто была в шоке": Успенская обвинила хирурга Хайдарова в подкупе - РИА Новости, 02.08.2023

"Просто была в шоке": Успенская обвинила хирурга Хайдарова в подкупе

Певица Любовь Успенская обвинила хирурга Хайдарова в попытке подкупа, чтобы избежать скандала после разглашения врачебной тайны, ложных обвинений и неудачной... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:39

2023-08-02T14:39

2023-08-02T14:39

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Певица Любовь Успенская обвинила хирурга Хайдарова в попытке подкупа, чтобы избежать скандала после разглашения врачебной тайны, ложных обвинений и неудачной операции, сообщает Super.Причиной ссоры стали разглашения личных данных, которые были ложными, считает певица. "Он [Хайдаров] пошел на телевидение, на всю страну оболгал меня, рассказывал легенды: что я пришла к нему с плохими анализами. Это неправда. Окей, даже если поверят. Но если у меня плохие анализы, какое ты тогда имел право делать мне операцию? Для чего сдаются анализы? Для того, чтобы разрешить делать операцию", — возмутилась Любовь Успенская.По мнению, певицы врач не раз делал подобные клеветнические заявления, и тогда она дала ему понять, что обратится в суд из-за нанесения морального и физического вреда. Как заметила Успенская, после этих намеков поведение звездного хирурга изменилось: Хайдаров начал присылать ей много подаркаов и вдруг стал оказывать помощь ее дочери Татьяне."Он пытался со мной помириться, бегал за мной на какие-то награды. Бегал с цветами, делал какие-то выходки, бегал к моей дочери, привозил ей из ресторанов еду, привозил ей врача в клинику, стоматолога. Ну то есть пытался меня купить", — поделилась звезда сцены. Однако такое поведение не изменило отношения артистки к доктору. "Единственное, что я сказала: "Я не хочу его знать, я буду обращаться в суд". Хайдаров нанес ущерб мне и моей репутации. И он, по-видимому, испугался и передал моему директору деньги — как бы чтобы закрыть мне рот. Но, в общем-то, я не собиралась его раскрывать, просто была в шоке", — призналась Любовь Успенская.Ранее певица Слава заявила, что Хайдаров сделал ей неудачную операцию на груди, и показала рубцы на теле. Ее поддержала Любовь Успенская, рассказав, что переделала ранее операцию, которую сделал ей звездный хирург.После этого на доктора обрушились аналогичные обвинения от возмущенных пациенток. На защиту Хайдарова встали Филипп Коркоров, Дава, Яна Рудковская, Гоар Аветисян, Инстасамка (Дарья Зотеева) и другие звезды.

https://ria.ru/20230801/khaydarov-1887653877.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

любовь успенская, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, знаменитости, знаменитость, пластическая хирургия