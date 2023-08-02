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Киев никогда не будет полностью удовлетворен помощью, считают на Западе - РИА Новости, 02.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 02.08.2023 (обновлено: 17:13 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887814419.html
Киев никогда не будет полностью удовлетворен помощью, считают на Западе
Киев никогда не будет полностью удовлетворен помощью, считают на Западе - РИА Новости, 02.08.2023
Киев никогда не будет полностью удовлетворен помощью, считают на Западе
Украина никогда не будет полностью удовлетворена объемом западной помощи, требуя наращивать поставки, заявил телеканалу CNBC бывший пресс-секретарь НАТО Джейми... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:19
2023-08-02T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украина никогда не будет полностью удовлетворена объемом западной помощи, требуя наращивать поставки, заявил телеканалу CNBC бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа. "Они (власти в Киеве - ред.) всегда будут неудовлетворены с точки зрения потребностей, нуждаясь в больших и больших объемах (помощи - ред.) с течением времени", - приводит телеканал слова Шиа. При этом он отмечает, что такое недовольство не найдет понимания среди союзников, так как "Запад всегда будет считать, что он делает все возможное". В качестве основной задачи во взаимодействии Украины и Запада бывший пресс-секретарь НАТО назвал поиск ресурсов для того, чтобы справиться с "этим несоответствием". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887720568.html
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в мире, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО
Киев никогда не будет полностью удовлетворен помощью, считают на Западе

Экс-представитель НАТО Шиа: Киев никогда не будет полностью удовлетворен помощью Запада

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украина никогда не будет полностью удовлетворена объемом западной помощи, требуя наращивать поставки, заявил телеканалу CNBC бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа.
«
"Они (власти в Киеве - ред.) всегда будут неудовлетворены с точки зрения потребностей, нуждаясь в больших и больших объемах (помощи - ред.) с течением времени", - приводит телеканал слова Шиа.
При этом он отмечает, что такое недовольство не найдет понимания среди союзников, так как "Запад всегда будет считать, что он делает все возможное". В качестве основной задачи во взаимодействии Украины и Запада бывший пресс-секретарь НАТО назвал поиск ресурсов для того, чтобы справиться с "этим несоответствием".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТО
 
 
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