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На Украине хотят обучать в школах управлению дронами - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:04 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887809741.html
На Украине хотят обучать в школах управлению дронами
На Украине хотят обучать в школах управлению дронами - РИА Новости, 02.08.2023
На Украине хотят обучать в школах управлению дронами
В украинских школах с сентября запустят обновленную дисциплину "защита Украины", в рамках которой будут обучать управлению дронами, оказанию домедицинской... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:04
2023-08-02T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В украинских школах с сентября запустят обновленную дисциплину "защита Украины", в рамках которой будут обучать управлению дронами, оказанию домедицинской помощи, ориентированию на местности, сообщил министр образования Оксен Лисовой. "Начали работу над обновлением дисциплины "защита Украины"… Качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности - то, на что сегодня есть запрос. Поэтому с сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины - будем реализовывать в школах из разных областей", - написал Лисовой в соцсети.По его словам, перед реализацией программы пройдет обучение учителей. Для этого планируется привлечь международные и общественные организации. "В частности, (привлечь - ред.) тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма", - добавил Лисовой.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине хотят обучать в школах управлению дронами

На Украине школьников будут обучать управлению БПЛА и ориентированию на местности

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские кадеты
Украинские кадеты - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские кадеты. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В украинских школах с сентября запустят обновленную дисциплину "защита Украины", в рамках которой будут обучать управлению дронами, оказанию домедицинской помощи, ориентированию на местности, сообщил министр образования Оксен Лисовой.
"Начали работу над обновлением дисциплины "защита Украины"… Качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности - то, на что сегодня есть запрос. Поэтому с сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины - будем реализовывать в школах из разных областей", - написал Лисовой в соцсети.
По его словам, перед реализацией программы пройдет обучение учителей. Для этого планируется привлечь международные и общественные организации. "В частности, (привлечь - ред.) тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма", - добавил Лисовой.
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