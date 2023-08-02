https://ria.ru/20230802/ukraina-1887809741.html
На Украине хотят обучать в школах управлению дронами
На Украине хотят обучать в школах управлению дронами - РИА Новости, 02.08.2023
На Украине хотят обучать в школах управлению дронами
В украинских школах с сентября запустят обновленную дисциплину "защита Украины", в рамках которой будут обучать управлению дронами, оказанию домедицинской... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:04
2023-08-02T16:04
2023-08-02T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563846031_0:117:2738:1657_1920x0_80_0_0_51d1941bcc7f7d153d6faffb1bd21fbd.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В украинских школах с сентября запустят обновленную дисциплину "защита Украины", в рамках которой будут обучать управлению дронами, оказанию домедицинской помощи, ориентированию на местности, сообщил министр образования Оксен Лисовой. "Начали работу над обновлением дисциплины "защита Украины"… Качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности - то, на что сегодня есть запрос. Поэтому с сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины - будем реализовывать в школах из разных областей", - написал Лисовой в соцсети.По его словам, перед реализацией программы пройдет обучение учителей. Для этого планируется привлечь международные и общественные организации. "В частности, (привлечь - ред.) тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма", - добавил Лисовой.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563846031_83:0:2502:1814_1920x0_80_0_0_4a43e78ed8484f0a89b0e1d46b1a6a3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине хотят обучать в школах управлению дронами
На Украине школьников будут обучать управлению БПЛА и ориентированию на местности
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В украинских школах с сентября запустят обновленную дисциплину "защита Украины", в рамках которой будут обучать управлению дронами, оказанию домедицинской помощи, ориентированию на местности, сообщил министр образования Оксен Лисовой.
"Начали работу над обновлением дисциплины "защита Украины"… Качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности - то, на что сегодня есть запрос. Поэтому с сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины - будем реализовывать в школах из разных областей", - написал Лисовой в соцсети.
По его словам, перед реализацией программы пройдет обучение учителей. Для этого планируется привлечь международные и общественные организации. "В частности, (привлечь - ред.) тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма", - добавил Лисовой.
Киев делает ставку на бандеровский гитлерюгенд