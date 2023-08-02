https://ria.ru/20230802/ukraina-1887809741.html

На Украине хотят обучать в школах управлению дронами

На Украине хотят обучать в школах управлению дронами - РИА Новости, 02.08.2023

На Украине хотят обучать в школах управлению дронами

В украинских школах с сентября запустят обновленную дисциплину "защита Украины", в рамках которой будут обучать управлению дронами, оказанию домедицинской... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:04

2023-08-02T16:04

2023-08-02T16:04

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В украинских школах с сентября запустят обновленную дисциплину "защита Украины", в рамках которой будут обучать управлению дронами, оказанию домедицинской помощи, ориентированию на местности, сообщил министр образования Оксен Лисовой. "Начали работу над обновлением дисциплины "защита Украины"… Качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности - то, на что сегодня есть запрос. Поэтому с сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины - будем реализовывать в школах из разных областей", - написал Лисовой в соцсети.По его словам, перед реализацией программы пройдет обучение учителей. Для этого планируется привлечь международные и общественные организации. "В частности, (привлечь - ред.) тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма", - добавил Лисовой.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр