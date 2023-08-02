https://ria.ru/20230802/ukraina-1887779621.html

"Больницы переполнены". В США рассказали, как все закончится на Украине

"Больницы переполнены". В США рассказали, как все закончится на Украине - РИА Новости, 02.08.2023

"Больницы переполнены". В США рассказали, как все закончится на Украине

Опосредованная война Соединенных Штатов с Россией превратила Украину в кладбище, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:01

2023-08-02T14:01

2023-08-02T14:30

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Опосредованная война Соединенных Штатов с Россией превратила Украину в кладбище, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative."Несмотря на беспрецедентные вливания в ВСУ вообще всего — современного оружия, денег, иностранных боевиков и ключевых разведданных, — вашингтонская марионетка разгромлена", — написал он.Макгрегор добавил, что украинские больницы переполнены людьми, а трупы ВСУ усеивают поле боя.Вашингтон совершил крупную ошибку, недооценив Путина, и полагая, что Россия — это "бензоколонка с ядерным оружием". Теперь надо заключить мир с Москвой, пока не стало слишком поздно, заявил эксперт.

https://ria.ru/20230802/vsu-1887760169.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, пентагон