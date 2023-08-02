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"Больницы переполнены". В США рассказали, как все закончится на Украине - РИА Новости, 02.08.2023
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14:01 02.08.2023 (обновлено: 14:30 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887779621.html
"Больницы переполнены". В США рассказали, как все закончится на Украине
"Больницы переполнены". В США рассказали, как все закончится на Украине - РИА Новости, 02.08.2023
"Больницы переполнены". В США рассказали, как все закончится на Украине
Опосредованная война Соединенных Штатов с Россией превратила Украину в кладбище, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:01
2023-08-02T14:30
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Опосредованная война Соединенных Штатов с Россией превратила Украину в кладбище, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative."Несмотря на беспрецедентные вливания в ВСУ вообще всего — современного оружия, денег, иностранных боевиков и ключевых разведданных, — вашингтонская марионетка разгромлена", — написал он.Макгрегор добавил, что украинские больницы переполнены людьми, а трупы ВСУ усеивают поле боя.Вашингтон совершил крупную ошибку, недооценив Путина, и полагая, что Россия — это "бензоколонка с ядерным оружием". Теперь надо заключить мир с Москвой, пока не стало слишком поздно, заявил эксперт.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, пентагон
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Пентагон
"Больницы переполнены". В США рассказали, как все закончится на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина вопреки помощи Запада оказалась разгромлена

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Опосредованная война Соединенных Штатов с Россией превратила Украину в кладбище, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative.
"Несмотря на беспрецедентные вливания в ВСУ вообще всего — современного оружия, денег, иностранных боевиков и ключевых разведданных, — вашингтонская марионетка разгромлена", — написал он.
Макгрегор добавил, что украинские больницы переполнены людьми, а трупы ВСУ усеивают поле боя.
Вашингтон совершил крупную ошибку, недооценив Путина, и полагая, что Россия — это "бензоколонка с ядерным оружием". Теперь надо заключить мир с Москвой, пока не стало слишком поздно, заявил эксперт.
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Осталось десять. В ВСУ пришли в ужас от катастрофы на передовой
12:31
 
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