https://ria.ru/20230802/ukraina-1887779621.html
"Больницы переполнены". В США рассказали, как все закончится на Украине
"Больницы переполнены". В США рассказали, как все закончится на Украине - РИА Новости, 02.08.2023
"Больницы переполнены". В США рассказали, как все закончится на Украине
Опосредованная война Соединенных Штатов с Россией превратила Украину в кладбище, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:01
2023-08-02T14:01
2023-08-02T14:30
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_205:338:3071:1950_1920x0_80_0_0_3d0b7d6a992772a6228e0a548591aa3b.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Опосредованная война Соединенных Штатов с Россией превратила Украину в кладбище, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative."Несмотря на беспрецедентные вливания в ВСУ вообще всего — современного оружия, денег, иностранных боевиков и ключевых разведданных, — вашингтонская марионетка разгромлена", — написал он.Макгрегор добавил, что украинские больницы переполнены людьми, а трупы ВСУ усеивают поле боя.Вашингтон совершил крупную ошибку, недооценив Путина, и полагая, что Россия — это "бензоколонка с ядерным оружием". Теперь надо заключить мир с Москвой, пока не стало слишком поздно, заявил эксперт.
https://ria.ru/20230802/vsu-1887760169.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_459:89:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa0bdd17e94ddf2c64098f4c45068a1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, пентагон
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Пентагон
"Больницы переполнены". В США рассказали, как все закончится на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина вопреки помощи Запада оказалась разгромлена
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Опосредованная война Соединенных Штатов с Россией превратила Украину в кладбище, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative
.
"Несмотря на беспрецедентные вливания в ВСУ вообще всего — современного оружия, денег, иностранных боевиков и ключевых разведданных, — вашингтонская марионетка разгромлена", — написал он.
Макгрегор добавил, что украинские больницы переполнены людьми, а трупы ВСУ усеивают поле боя.
Вашингтон совершил крупную ошибку, недооценив Путина, и полагая, что Россия — это "бензоколонка с ядерным оружием". Теперь надо заключить мир с Москвой, пока не стало слишком поздно, заявил эксперт.
Осталось десять. В ВСУ пришли в ужас от катастрофы на передовой