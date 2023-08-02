https://ria.ru/20230802/ukraina-1887764263.html

На Украине мужчина взорвал гранату в отделении пенсионного фонда

На Украине мужчина взорвал гранату в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 02.08.2023

На Украине мужчина взорвал гранату в отделении пенсионного фонда

Мужчина взял в заложники женщину в отделении пенсионного фонда в городе Марганце Днепропетровской области, после переговоров с полицейскими отпустил ее и... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:50

2023-08-02T12:50

2023-08-02T14:00

в мире

украина

днепропетровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887763378_0:180:768:612_1920x0_80_0_0_f2b08d3ff7340f7e980d2724211f2c63.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина взял в заложники женщину в отделении пенсионного фонда в городе Марганце Днепропетровской области, после переговоров с полицейскими отпустил ее и взорвал боеприпас, сообщила национальная полиция Украины в Telegram-канале. "В Марганце ... неизвестный мужчина зашел в здание управления пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая взорвать боеприпас. В ходе переговоров с полицейскими он отпустил женщину, после чего взорвал боеприпас", - говорится в сообщении. Отмечается, что остальные граждане не пострадали. Полицейские на месте оказали мужчине медицинскую помощь. Ведется следствие.Как сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на собственные источники, мужчина ранее работал оперуполномоченным уголовного розыска в местном отделении полиции, сейчас находится на пенсии.

https://ria.ru/20230705/sud-1882466518.html

украина

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, днепропетровская область