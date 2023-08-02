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На Украине мужчина взорвал гранату в отделении пенсионного фонда
На Украине мужчина взорвал гранату в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 02.08.2023
На Украине мужчина взорвал гранату в отделении пенсионного фонда
Мужчина взял в заложники женщину в отделении пенсионного фонда в городе Марганце Днепропетровской области, после переговоров с полицейскими отпустил ее и... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:50
2023-08-02T12:50
2023-08-02T14:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина взял в заложники женщину в отделении пенсионного фонда в городе Марганце Днепропетровской области, после переговоров с полицейскими отпустил ее и взорвал боеприпас, сообщила национальная полиция Украины в Telegram-канале. "В Марганце ... неизвестный мужчина зашел в здание управления пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая взорвать боеприпас. В ходе переговоров с полицейскими он отпустил женщину, после чего взорвал боеприпас", - говорится в сообщении. Отмечается, что остальные граждане не пострадали. Полицейские на месте оказали мужчине медицинскую помощь. Ведется следствие.Как сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на собственные источники, мужчина ранее работал оперуполномоченным уголовного розыска в местном отделении полиции, сейчас находится на пенсии.
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в мире, украина, днепропетровская область
В мире, Украина, Днепропетровская область
На Украине мужчина взорвал гранату в отделении пенсионного фонда
В украинском Марганце мужчина взорвал боеприпас в отделении пенсионного фонда