https://ria.ru/20230802/ukraina-1887757959.html

В Германии назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине

В Германии назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 02.08.2023

В Германии назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине

Из-за провального контрнаступления Киеву под давлением Запада придется зимой пойти на переговоры с Москвой, пишет Кристоф Шильц в статье для издания Die Welt. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:19

2023-08-02T12:19

2023-08-02T13:05

специальная военная операция на украине

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киев

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Из-за провального контрнаступления Киеву под давлением Запада придется зимой пойти на переговоры с Москвой, пишет Кристоф Шильц в статье для издания Die Welt."Украинское контрнаступление продолжается уже 60 дней с небольшими успехами и огромными потерями. Все указывает на то, что этот конфликт будет заморожен. Украина находится в очень плохом положении — по крайней мере с точки зрения собственных заявлений о желании вернуть себе все территории", — говорится в публикации. Cитуация может развиваться по примеру войны на Корейском полуострове, отмечает автор. В таком случае, по его мнению, о членстве Украины в НАТО и ЕС в ближайшей перспективе не будет идти и речи. Кроме того, западные чиновники признают, что украинские вооруженные силы больше не в состоянии совершать прорывы, несмотря на современное оснащение, подчеркивает журналист. Он приходит к выводу, что отсутствие успеха на фронте вызовет растущее разочарование среди солдат и гражданского населения на Украине, а также сокращение числа резервистов, желающих и способных воевать.Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя полуостров на две примерно равные части.

https://ria.ru/20230802/ukraina-1887747549.html

https://ria.ru/20230802/ukraina-1887720568.html

https://ria.ru/20230802/ukraina-1887722235.html

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в мире, украина, киев, германия, вооруженные силы украины