В США заметили тревожную деталь в решениях Путина по конфликту на Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия с каждым днем становится сильнее, а Украине слабее
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Решения, которые президент Владимир Путин принимает в рамках спецоперации, укрепляют Россию, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.
"Правда в том, что Украина вовлечена в войну с Россией на истощение, в которой она ослабевает каждый день, а та становится сильнее", — сказал он.
Риттер обратил внимание на то, что Украина уже почти два месяца ведет контрнаступление, которое должно было нанести сокрушительный удар российским войскам, но ВСУ не дошли даже до первой линии обороны. И за это время, подчеркнул бывший разведчик, украинцы потеряли тысячи солдат и треть оружия, поставленного НАТО.
"Когда вы теряете 30 тысяч солдат и у вас нет других 30 тысяч им на замену, это ослабляет общие военные усилия", — заключил он.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.