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В США заметили тревожную деталь в решениях Путина по конфликту на Украине - РИА Новости, 02.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 02.08.2023 (обновлено: 16:09 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887747549.html
В США заметили тревожную деталь в решениях Путина по конфликту на Украине
В США заметили тревожную деталь в решениях Путина по конфликту на Украине - РИА Новости, 02.08.2023
В США заметили тревожную деталь в решениях Путина по конфликту на Украине
Решения, которые президент Владимир Путин принимает в рамках спецоперации, укрепляют Россию, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:42
2023-08-02T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Решения, которые президент Владимир Путин принимает в рамках спецоперации, укрепляют Россию, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty."Правда в том, что Украина вовлечена в войну с Россией на истощение, в которой она ослабевает каждый день, а та становится сильнее", — сказал он.Риттер обратил внимание на то, что Украина уже почти два месяца ведет контрнаступление, которое должно было нанести сокрушительный удар российским войскам, но ВСУ не дошли даже до первой линии обороны. И за это время, подчеркнул бывший разведчик, украинцы потеряли тысячи солдат и треть оружия, поставленного НАТО."Когда вы теряете 30 тысяч солдат и у вас нет других 30 тысяч им на замену, это ослабляет общие военные усилия", — заключил он. Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887730540.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Киев
В США заметили тревожную деталь в решениях Путина по конфликту на Украине

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия с каждым днем становится сильнее, а Украине слабее

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин
 Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Решения, которые президент Владимир Путин принимает в рамках спецоперации, укрепляют Россию, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.
"Правда в том, что Украина вовлечена в войну с Россией на истощение, в которой она ослабевает каждый день, а та становится сильнее", — сказал он.
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Красная черта. В США испугались жуткой концовки конфликта на Украине
10:21
Риттер обратил внимание на то, что Украина уже почти два месяца ведет контрнаступление, которое должно было нанести сокрушительный удар российским войскам, но ВСУ не дошли даже до первой линии обороны. И за это время, подчеркнул бывший разведчик, украинцы потеряли тысячи солдат и треть оружия, поставленного НАТО.
"Когда вы теряете 30 тысяч солдат и у вас нет других 30 тысяч им на замену, это ослабляет общие военные усилия", — заключил он.

Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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