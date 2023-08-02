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Украина открыто пренебрегает мнением мирового сообщества, заявили в Совфеде - РИА Новости, 02.08.2023
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11:08 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887739766.html
Украина открыто пренебрегает мнением мирового сообщества, заявили в Совфеде
Украина открыто пренебрегает мнением мирового сообщества, заявили в Совфеде - РИА Новости, 02.08.2023
Украина открыто пренебрегает мнением мирового сообщества, заявили в Совфеде
Киев открыто признается в пренебрежении мнением международного сообщества, заявил в своем Telegram-канале первый зампред международного комитета Совфеда... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:08
2023-08-02T11:08
в мире
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совет федерации рф
оон
украина
владимир джабаров
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Киев открыто признается в пренебрежении мнением международного сообщества, заявил в своем Telegram-канале первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Киевский режим открыто признается в пренебрежении мнением международного сообщества. Ранее ООН очень осторожно осудила террористические атаки киевской хунты по гражданским объектам в России. И тут же последовало заявление Зеленского о продолжении ударов. Ошалевшие от безнаказанности со стороны западного сообщества нацисты в Киеве уже откровенно плюют на мнение самой авторитетной международной организации. Похоже, что Запад теряет рычаги влияния на украинского президента и его окружение", - написал сенатор. Он отметил, что международные террористы признают "только диктат силы". "А значит, действия России - это не только забота о собственном суверенитете. Задачи СВО будут решены полностью. И эта миссия России получает все большую поддержку. Россия делом доказывает статус гаранта международной безопасности", - подчеркнул Джабаров. ООН выступает против ударов по гражданской инфраструктуре и хочет, чтобы они прекратились, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать последний удар украинскими БПЛА по Москве. Ранее Владимир Зеленский во вторник в своем вечернем видеообращении заявил о подготовке новых ударов по территории России. Во вторник советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву выступил с угрозами, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически признав ответственность за эту атаку. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-Сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорания после попадания дрона самолетного типа в башне не было. В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
https://ria.ru/20230724/ataki-1886062817.html
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в мире, россия, совет федерации рф, оон, украина, владимир джабаров
В мире, Россия, Совет Федерации РФ, ООН, Украина, Владимир Джабаров
Украина открыто пренебрегает мнением мирового сообщества, заявили в Совфеде

Сенатор Джабаров: Украина открыто пренебрегает мнением международного сообщества

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Киев открыто признается в пренебрежении мнением международного сообщества, заявил в своем Telegram-канале первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
«
"Киевский режим открыто признается в пренебрежении мнением международного сообщества. Ранее ООН очень осторожно осудила террористические атаки киевской хунты по гражданским объектам в России. И тут же последовало заявление Зеленского о продолжении ударов. Ошалевшие от безнаказанности со стороны западного сообщества нацисты в Киеве уже откровенно плюют на мнение самой авторитетной международной организации. Похоже, что Запад теряет рычаги влияния на украинского президента и его окружение", - написал сенатор.
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Он отметил, что международные террористы признают "только диктат силы".
«
"А значит, действия России - это не только забота о собственном суверенитете. Задачи СВО будут решены полностью. И эта миссия России получает все большую поддержку. Россия делом доказывает статус гаранта международной безопасности", - подчеркнул Джабаров.
ООН выступает против ударов по гражданской инфраструктуре и хочет, чтобы они прекратились, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать последний удар украинскими БПЛА по Москве.
Ранее Владимир Зеленский во вторник в своем вечернем видеообращении заявил о подготовке новых ударов по территории России. Во вторник советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву выступил с угрозами, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически признав ответственность за эту атаку.
Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-Сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорания после попадания дрона самолетного типа в башне не было.
В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
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