https://ria.ru/20230802/ukraina-1887722235.html
Украина нарушила главное предупреждение США по России, пишут СМИ
Украина нарушила главное предупреждение США по России, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2023
Украина нарушила главное предупреждение США по России, пишут СМИ
Западное оружие используется для атак на Россию, несмотря на обещания, данные Киевом Вашингтону, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T09:18
2023-08-02T09:18
2023-08-02T14:57
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Западное оружие используется для атак на Россию, несмотря на обещания, данные Киевом Вашингтону, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times. "Американские беспилотники и крылатые ракеты <…>, поставляемые Соединенными Штатами, ежедневно используются Украиной", — говорится в публикации.В статье напоминают утверждения Пентагона, что "никакое оружие США не будет применяться на территории России". Но это откровенная ложь, считает автор. "США также не могут должным образом объяснить, что делает Global Hawk (стратегический разведывательный дрон. — Прим. ред.), шпионя за территорией России, предположительно, чтобы помочь Украине нацеливаться на российские объекты, как военные, так и гражданские", — отмечается в материале. Автор приходит к выводу, что урегулирование конфликта на Украине становится все более невозможным.
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887720568.html
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в мире, украина, россия, киев, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Киев, Министерство обороны США
Украина нарушила главное предупреждение США по России, пишут СМИ
Asia Times: Украина использует оружие НАТО для атак на Россию вопреки обещаниям США