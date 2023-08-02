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В США удивились неожиданной реакции Украины на поставку оружия - РИА Новости, 02.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 02.08.2023 (обновлено: 10:56 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887720568.html
В США удивились неожиданной реакции Украины на поставку оружия
В США удивились неожиданной реакции Украины на поставку оружия - РИА Новости, 02.08.2023
В США удивились неожиданной реакции Украины на поставку оружия
Киев агрессивно ведет себя в отношении Запада, несмотря на оказываемую поддержку, пишет Том Роган в статье для издания Washington Examiner. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T09:02
2023-08-02T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Киев агрессивно ведет себя в отношении Запада, несмотря на оказываемую поддержку, пишет Том Роган в статье для издания Washington Examiner.&quot;Украина продолжает хамить Западу&quot;, — говорится в публикации.Автор задается вопросом, почему киевские власти выбрали такую линию поведения. По его мнению, таким образом они рассчитывают получить максимум эффективного оружия и финансовой помощи. Однако, предупреждает Роган, оскорбления вместо благодарности могут привести к обратному эффекту. Журналист приходит к выводу, что украинские официальные лица готовы обострять дипломатические разногласия, не обращая внимания на поддержку, которую им оказывают иностранные правительства.
https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html
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в мире, киев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия
В США удивились неожиданной реакции Украины на поставку оружия

Washington Examiner: Украина хамит Западу в ответ на полученную от него помощь

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий на БТР
Украинский военнослужащий на БТР - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий на БТР. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Киев агрессивно ведет себя в отношении Запада, несмотря на оказываемую поддержку, пишет Том Роган в статье для издания Washington Examiner.
«

"Украина продолжает хамить Западу", — говорится в публикации.

Автор задается вопросом, почему киевские власти выбрали такую линию поведения. По его мнению, таким образом они рассчитывают получить максимум эффективного оружия и финансовой помощи. Однако, предупреждает Роган, оскорбления вместо благодарности могут привести к обратному эффекту.
Журналист приходит к выводу, что украинские официальные лица готовы обострять дипломатические разногласия, не обращая внимания на поддержку, которую им оказывают иностранные правительства.
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