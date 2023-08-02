https://ria.ru/20230802/ukraina-1887720568.html

В США удивились неожиданной реакции Украины на поставку оружия

В США удивились неожиданной реакции Украины на поставку оружия - РИА Новости, 02.08.2023

В США удивились неожиданной реакции Украины на поставку оружия

Киев агрессивно ведет себя в отношении Запада, несмотря на оказываемую поддержку, пишет Том Роган в статье для издания Washington Examiner. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T09:02

2023-08-02T09:02

2023-08-02T10:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Киев агрессивно ведет себя в отношении Запада, несмотря на оказываемую поддержку, пишет Том Роган в статье для издания Washington Examiner."Украина продолжает хамить Западу", — говорится в публикации.Автор задается вопросом, почему киевские власти выбрали такую линию поведения. По его мнению, таким образом они рассчитывают получить максимум эффективного оружия и финансовой помощи. Однако, предупреждает Роган, оскорбления вместо благодарности могут привести к обратному эффекту. Журналист приходит к выводу, что украинские официальные лица готовы обострять дипломатические разногласия, не обращая внимания на поддержку, которую им оказывают иностранные правительства.

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

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в мире, киев, украина, россия