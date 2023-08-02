https://ria.ru/20230802/ukraina-1887718171.html

В МИД России напомнили, что Украина де-юре еще остается в составе СНГ

В МИД России напомнили, что Украина де-юре еще остается в составе СНГ - РИА Новости, 02.08.2023

В МИД России напомнили, что Украина де-юре еще остается в составе СНГ

В Москве напомнили, что де-юре Украине все еще остается в составе СНГ и по-прежнему является участницей более 150 международных договоров, подписанных по линии... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T08:33

2023-08-02T08:33

2023-08-02T08:33

украина

микаэл агасандян

снг

в мире

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Москве напомнили, что де-юре Украине все еще остается в составе СНГ и по-прежнему является участницей более 150 международных договоров, подписанных по линии содружества, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Что касается Украины, то часто можно услышать неверное утверждение, что она якобы вышла из СНГ. На самом деле Украина де-юре остается в составе организации", - заявил Агасандян. Он отметил, что, хотя Киев "фактически не участвует в работе содружества и денонсировал порядка 80 соглашений в его рамках, в отношении Украины продолжают действовать более 150 международных договоров, подписанных по линии СНГ". "В основном это документы торгово-экономического и гуманитарного характера", - добавил он.

https://ria.ru/20230418/ukraina-1866149699.html

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украина, микаэл агасандян, снг, в мире