https://ria.ru/20230802/ufa-1887757808.html

В Уфе дезертир угрожал взорвать гранату на шоссе

В Уфе дезертир угрожал взорвать гранату на шоссе - РИА Новости, 02.08.2023

В Уфе дезертир угрожал взорвать гранату на шоссе

Угрожающим взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе оказался дезертир, которого везли к психиатру, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Башкирии. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:18

2023-08-02T12:18

2023-08-02T12:18

происшествия

уфа

республика башкортостан

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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УФА, 2 авг – РИА Новости. Угрожающим взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе оказался дезертир, которого везли к психиатру, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Башкирии. "Мужчину 1984 года рождения, на которого было возбуждено уголовное дело за оставление части, где служил, сегодня утром везли на экспертизу к психиатру в поселок Базилевка. По дороге он достал гранаты и начал угрожать взорвать", - рассказал собеседник агентству. По его словам, правоохранители ведут со злоумышленником переговоры на Нагаевском шоссе. Другой источник РИА Новости в экстренных службах города рассказал, что шоссе перекрыто. "Большая пробка образовалась на Нагаевском шоссе. Проехать в сторону пригородных поселков Нагаево, Карпово сейчас невозможно, всех разворачивают", - отметил собеседник. Согласно записям камер видеонаблюдения компании "Уфанет", Нагаевское шоссе в данный момент пустое. Также видно, что около трассы стоят несколько полицейских машин и скорая помощь. Про данным "Яндекс.карты", шоссе перекрыли в 10.36 мск. РИА Новости пока не располагает комментариями МВД по Башкирии и регионального управления Росгвардии.

https://ria.ru/20230602/dezertir-1875714906.html

уфа

республика башкортостан

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

происшествия, уфа, республика башкортостан, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)