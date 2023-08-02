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В Уфе дезертир угрожал взорвать гранату на шоссе - РИА Новости, 02.08.2023
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12:18 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/ufa-1887757808.html
В Уфе дезертир угрожал взорвать гранату на шоссе
В Уфе дезертир угрожал взорвать гранату на шоссе - РИА Новости, 02.08.2023
В Уфе дезертир угрожал взорвать гранату на шоссе
Угрожающим взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе оказался дезертир, которого везли к психиатру, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Башкирии. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:18
2023-08-02T12:18
происшествия
уфа
республика башкортостан
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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УФА, 2 авг – РИА Новости. Угрожающим взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе оказался дезертир, которого везли к психиатру, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Башкирии. "Мужчину 1984 года рождения, на которого было возбуждено уголовное дело за оставление части, где служил, сегодня утром везли на экспертизу к психиатру в поселок Базилевка. По дороге он достал гранаты и начал угрожать взорвать", - рассказал собеседник агентству. По его словам, правоохранители ведут со злоумышленником переговоры на Нагаевском шоссе. Другой источник РИА Новости в экстренных службах города рассказал, что шоссе перекрыто. "Большая пробка образовалась на Нагаевском шоссе. Проехать в сторону пригородных поселков Нагаево, Карпово сейчас невозможно, всех разворачивают", - отметил собеседник. Согласно записям камер видеонаблюдения компании "Уфанет", Нагаевское шоссе в данный момент пустое. Также видно, что около трассы стоят несколько полицейских машин и скорая помощь. Про данным "Яндекс.карты", шоссе перекрыли в 10.36 мск. РИА Новости пока не располагает комментариями МВД по Башкирии и регионального управления Росгвардии.
https://ria.ru/20230602/dezertir-1875714906.html
уфа
республика башкортостан
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РИА Новости
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96
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происшествия, уфа, республика башкортостан, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Уфе дезертир угрожал взорвать гранату на шоссе

В Уфе дезертир, которого везли к психиатру, угрожал взорвать гранату на Нагаевском шоссе

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 2 авг – РИА Новости. Угрожающим взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе оказался дезертир, которого везли к психиатру, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Башкирии.
"Мужчину 1984 года рождения, на которого было возбуждено уголовное дело за оставление части, где служил, сегодня утром везли на экспертизу к психиатру в поселок Базилевка. По дороге он достал гранаты и начал угрожать взорвать", - рассказал собеседник агентству.
По его словам, правоохранители ведут со злоумышленником переговоры на Нагаевском шоссе.
Другой источник РИА Новости в экстренных службах города рассказал, что шоссе перекрыто. "Большая пробка образовалась на Нагаевском шоссе. Проехать в сторону пригородных поселков Нагаево, Карпово сейчас невозможно, всех разворачивают", - отметил собеседник.
Согласно записям камер видеонаблюдения компании "Уфанет", Нагаевское шоссе в данный момент пустое. Также видно, что около трассы стоят несколько полицейских машин и скорая помощь.
Про данным "Яндекс.карты", шоссе перекрыли в 10.36 мск.
РИА Новости пока не располагает комментариями МВД по Башкирии и регионального управления Росгвардии.
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ПроисшествияУфаРеспублика БашкортостанФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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