https://ria.ru/20230802/uchenye-1887707930.html
Российские ученые напечатали на 3D-принтере аналог барабанной перепонки
Российские ученые напечатали на 3D-принтере аналог барабанной перепонки - РИА Новости, 02.08.2023
Российские ученые напечатали на 3D-принтере аналог барабанной перепонки
Ученые Сеченовского университета научились печатать на биопринтере аналог барабанной перепонки из живых клеток и коллагена, новая методика позволит возвращать... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T03:16
2023-08-02T03:16
2023-08-02T03:16
наука
россия
наука
москва
первый мгму имени сеченова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677576_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_0d254ad3cbb415bfa1d38f035a9a3368.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета научились печатать на биопринтере аналог барабанной перепонки из живых клеток и коллагена, новая методика позволит возвращать людям слух в течение одного месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Для восстановления перфорации барабанной перепонки мы решили создать новые для нас и более сложные тканеинженерные конструкции. За основу взяли ранее разработанные биочернила, содержащие биосовместимый гидрогель и клеточные сфероиды. Затем с помощью 3D-биопринтера на биобумаге, в качестве которой выступали коллагеновые матрицы, напечатали конструкты", - сказала младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Полина Бикмулина, слова которой приводятся в сообщении. По словам заведующего кафедрой, профессора, директора Клиники болезней уха, горла и носа УКБ №1 Сеченовского университета Валерия Свистушкина, глухота и тугоухость являются распространенной проблемой и важным вызовом для отоларингологов. От перфорации барабанной перепонки страдают миллионы людей по всему миру, она ведет к потере слуха, а значит, к нарушению профессиональной и социальной адаптации и потере качества жизни, пояснил специалист. Он отметил, что новая технология сильно упрощает процесс оказания помощи людям с данной патологией, благодаря ей операция пройдет в разы быстрее обычной – около 40 минут. В настоящее время уже проведен опыт на шиншиллах, так как их перепонка очень похожа на человеческую, позже в планах провести клинические исследования и перейти к лечению людей, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230801/nauka-1887450585.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677576_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_00e34c8bec816ed74432d04cba7ce52b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, наука, москва, первый мгму имени сеченова
Наука, Россия, Наука, Москва, Первый МГМУ имени Сеченова
Российские ученые напечатали на 3D-принтере аналог барабанной перепонки
Российские ученые напечатали на 3D-принтере аналог барабанной перепонки
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета научились печатать на биопринтере аналог барабанной перепонки из живых клеток и коллагена, новая методика позволит возвращать людям слух в течение одного месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
«
"Для восстановления перфорации барабанной перепонки мы решили создать новые для нас и более сложные тканеинженерные конструкции. За основу взяли ранее разработанные биочернила, содержащие биосовместимый гидрогель и клеточные сфероиды. Затем с помощью 3D-биопринтера на биобумаге, в качестве которой выступали коллагеновые матрицы, напечатали конструкты", - сказала младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Полина Бикмулина, слова которой приводятся в сообщении.
По словам заведующего кафедрой, профессора, директора Клиники болезней уха, горла и носа УКБ №1 Сеченовского университета Валерия Свистушкина, глухота и тугоухость являются распространенной проблемой и важным вызовом для отоларингологов. От перфорации барабанной перепонки страдают миллионы людей по всему миру, она ведет к потере слуха, а значит, к нарушению профессиональной и социальной адаптации и потере качества жизни, пояснил специалист.
Он отметил, что новая технология сильно упрощает процесс оказания помощи людям с данной патологией, благодаря ей операция пройдет в разы быстрее обычной – около 40 минут.
В настоящее время уже проведен опыт на шиншиллах, так как их перепонка очень похожа на человеческую, позже в планах провести клинические исследования и перейти к лечению людей, добавили в пресс-службе.
В России создали наносенсоры для снижения побочных эффектов химиотерапии