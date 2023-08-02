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Российские ученые напечатали на 3D-принтере аналог барабанной перепонки - РИА Новости, 02.08.2023
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Наука
 
03:16 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/uchenye-1887707930.html
Российские ученые напечатали на 3D-принтере аналог барабанной перепонки
Российские ученые напечатали на 3D-принтере аналог барабанной перепонки - РИА Новости, 02.08.2023
Российские ученые напечатали на 3D-принтере аналог барабанной перепонки
Ученые Сеченовского университета научились печатать на биопринтере аналог барабанной перепонки из живых клеток и коллагена, новая методика позволит возвращать... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T03:16
2023-08-02T03:16
наука
россия
наука
москва
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета научились печатать на биопринтере аналог барабанной перепонки из живых клеток и коллагена, новая методика позволит возвращать людям слух в течение одного месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Для восстановления перфорации барабанной перепонки мы решили создать новые для нас и более сложные тканеинженерные конструкции. За основу взяли ранее разработанные биочернила, содержащие биосовместимый гидрогель и клеточные сфероиды. Затем с помощью 3D-биопринтера на биобумаге, в качестве которой выступали коллагеновые матрицы, напечатали конструкты", - сказала младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Полина Бикмулина, слова которой приводятся в сообщении. По словам заведующего кафедрой, профессора, директора Клиники болезней уха, горла и носа УКБ №1 Сеченовского университета Валерия Свистушкина, глухота и тугоухость являются распространенной проблемой и важным вызовом для отоларингологов. От перфорации барабанной перепонки страдают миллионы людей по всему миру, она ведет к потере слуха, а значит, к нарушению профессиональной и социальной адаптации и потере качества жизни, пояснил специалист. Он отметил, что новая технология сильно упрощает процесс оказания помощи людям с данной патологией, благодаря ей операция пройдет в разы быстрее обычной – около 40 минут. В настоящее время уже проведен опыт на шиншиллах, так как их перепонка очень похожа на человеческую, позже в планах провести клинические исследования и перейти к лечению людей, добавили в пресс-службе.
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россия, наука, москва, первый мгму имени сеченова
Наука, Россия, Наука, Москва, Первый МГМУ имени Сеченова
Российские ученые напечатали на 3D-принтере аналог барабанной перепонки

Российские ученые напечатали на 3D-принтере аналог барабанной перепонки

CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek / Первый московский государственный медицинский университет, Москва, Россия
Первый московский государственный медицинский университет, Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek /
Первый московский государственный медицинский университет, Москва, Россия. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета научились печатать на биопринтере аналог барабанной перепонки из живых клеток и коллагена, новая методика позволит возвращать людям слух в течение одного месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
«
"Для восстановления перфорации барабанной перепонки мы решили создать новые для нас и более сложные тканеинженерные конструкции. За основу взяли ранее разработанные биочернила, содержащие биосовместимый гидрогель и клеточные сфероиды. Затем с помощью 3D-биопринтера на биобумаге, в качестве которой выступали коллагеновые матрицы, напечатали конструкты", - сказала младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Полина Бикмулина, слова которой приводятся в сообщении.
По словам заведующего кафедрой, профессора, директора Клиники болезней уха, горла и носа УКБ №1 Сеченовского университета Валерия Свистушкина, глухота и тугоухость являются распространенной проблемой и важным вызовом для отоларингологов. От перфорации барабанной перепонки страдают миллионы людей по всему миру, она ведет к потере слуха, а значит, к нарушению профессиональной и социальной адаптации и потере качества жизни, пояснил специалист.
Он отметил, что новая технология сильно упрощает процесс оказания помощи людям с данной патологией, благодаря ей операция пройдет в разы быстрее обычной – около 40 минут.
В настоящее время уже проведен опыт на шиншиллах, так как их перепонка очень похожа на человеческую, позже в планах провести клинические исследования и перейти к лечению людей, добавили в пресс-службе.
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