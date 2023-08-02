https://ria.ru/20230802/ubiystvo-1887881789.html
Кишинев попросил у ОБСЕ помощи в расследовании убийства политика Хоржана
Кишинев попросил у ОБСЕ помощи в расследовании убийства политика Хоржана - РИА Новости, 02.08.2023
Кишинев попросил у ОБСЕ помощи в расследовании убийства политика Хоржана
Вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдавии Олег Серебрян обратился к ОБСЕ с просьбой оказать поддержку национальным правоохранительным органам в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T23:06
2023-08-02T23:06
2023-08-02T23:06
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
олег хоржан
обсе
объединенная контрольная комиссия (окк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884609254_0:150:3083:1884_1920x0_80_0_0_b119d318ffe412c7097f19c1eb8db09f.jpg
КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдавии Олег Серебрян обратился к ОБСЕ с просьбой оказать поддержку национальным правоохранительным органам в расследовании убийства лидера приднестровской компартии Олега Хоржана, сообщили в пресс-службе Бюро по реинтеграции. Вице-премьер по вопросам реинтеграции озвучил просьбу на встрече со специальным представителем председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майер-Хартингом и главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кейдерлинг. "Вновь обозначилась тревожная ситуация с соблюдением прав человека в регионе, которая постоянно ухудшается и где даже известные общественные деятели не защищены, как это было в случае с убийством с видимыми следами пыток гражданина Республики Молдова Олега Хоржана. Мы вновь обращаемся к ОБСЕ с просьбой оказать поддержку национальным судебным органам для полного расследования обстоятельств и доказательств в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Бюро. Уточняется, что Тирасполю было направлено сообщение о необходимости "изменить тираспольскую тактику принятия рабочих встреч только в штаб-квартирах в Тирасполе и Бендерах Миссии ОБСЕ в Республике Молдова", "с искусственной политизацией несуществующей проблемы, якобы наличием барьеров к свободному передвижению по правому берегу". "В отношении вопросов, часто упоминаемых Тирасполем (разрешение на ввоз различных товаров, страхование медицинскими полисами, регистрация автотранспортных средств в регионе и т. д.), было подчеркнуто, что положения национальной нормативно-правовой базы применяются справедливо и недискриминационно на всей территории страны", - отметили в сообщении. Ранее делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК - руководящем органе миротворческой операцией в регионе), предложила допустить к расследованию убийства Хоржана молдавских специалистов, а также провести его под эгидой миссии ОБСЕ в Молдавии. Делегация Приднестровья в ОКК высказалась против этого, напомнив о документе, подписанном 10 января 2004 года, по которому миссия ОБСЕ в Молдавии не может проводить уголовные расследования в Зоне безопасности. По данным Следственного комитета непризнанной ПМР, тело Хоржана с признаками насильственной смерти обнаружила утром 17 июля его бывшая супруга в частном доме в селе Суклея. В качестве приоритетной версии убийства Хоржана глава Следственного комитета Приднестровья Вячеслав Брынзарь назвал разбойное нападение. Министерство внутренних дел Приднестровья направило запрос в МВД Молдавии об оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела по факту убийства лидера компартии. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230717/khorzhan-1884701535.html
https://ria.ru/20230717/khorzhan-1884641742.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884609254_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_c35b7e24714699f7d92528b7d7515245.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, олег хоржан, обсе, объединенная контрольная комиссия (окк)
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Олег Хоржан, ОБСЕ, Объединенная контрольная комиссия (ОКК)
Кишинев попросил у ОБСЕ помощи в расследовании убийства политика Хоржана
Кишинев попросил у ОБСЕ помощи в расследовании убийства в ПМР коммуниста Хоржана
КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдавии Олег Серебрян обратился к ОБСЕ с просьбой оказать поддержку национальным правоохранительным органам в расследовании убийства лидера приднестровской компартии Олега Хоржана, сообщили в пресс-службе Бюро по реинтеграции.
Вице-премьер по вопросам реинтеграции озвучил просьбу на встрече со специальным представителем председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майер-Хартингом и главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кейдерлинг.
СК Приднестровья назвал одну из версий гибели лидера компартии Хоржана
"Вновь обозначилась тревожная ситуация с соблюдением прав человека в регионе, которая постоянно ухудшается и где даже известные общественные деятели не защищены, как это было в случае с убийством с видимыми следами пыток гражданина Республики Молдова Олега Хоржана. Мы вновь обращаемся к ОБСЕ с просьбой оказать поддержку национальным судебным органам для полного расследования обстоятельств и доказательств в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Бюро.
Уточняется, что Тирасполю было направлено сообщение о необходимости "изменить тираспольскую тактику принятия рабочих встреч только в штаб-квартирах в Тирасполе
и Бендерах
Миссии ОБСЕ в Республике Молдова", "с искусственной политизацией несуществующей проблемы, якобы наличием барьеров к свободному передвижению по правому берегу".
"В отношении вопросов, часто упоминаемых Тирасполем (разрешение на ввоз различных товаров, страхование медицинскими полисами, регистрация автотранспортных средств в регионе и т. д.), было подчеркнуто, что положения национальной нормативно-правовой базы применяются справедливо и недискриминационно на всей территории страны", - отметили в сообщении.
Ранее делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК
- руководящем органе миротворческой операцией в регионе), предложила допустить к расследованию убийства Хоржана молдавских специалистов, а также провести его под эгидой миссии ОБСЕ в Молдавии. Делегация Приднестровья в ОКК высказалась против этого, напомнив о документе, подписанном 10 января 2004 года, по которому миссия ОБСЕ в Молдавии не может проводить уголовные расследования в Зоне безопасности.
По данным Следственного комитета непризнанной ПМР, тело Хоржана с признаками насильственной смерти обнаружила утром 17 июля его бывшая супруга в частном доме в селе Суклея. В качестве приоритетной версии убийства Хоржана глава Следственного комитета Приднестровья Вячеслав Брынзарь назвал разбойное нападение. Министерство внутренних дел Приднестровья направило запрос в МВД Молдавии об оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела по факту убийства лидера компартии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Появились подробности убийства лидера компартии Приднестровья Хоржана