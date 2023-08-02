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Кишинев попросил у ОБСЕ помощи в расследовании убийства политика Хоржана

Кишинев попросил у ОБСЕ помощи в расследовании убийства политика Хоржана - РИА Новости, 02.08.2023

Кишинев попросил у ОБСЕ помощи в расследовании убийства политика Хоржана

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдавии Олег Серебрян обратился к ОБСЕ с просьбой оказать поддержку национальным правоохранительным органам в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T23:06

2023-08-02T23:06

2023-08-02T23:06

в мире

молдавия

кишинев

тирасполь

олег хоржан

обсе

объединенная контрольная комиссия (окк)

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КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдавии Олег Серебрян обратился к ОБСЕ с просьбой оказать поддержку национальным правоохранительным органам в расследовании убийства лидера приднестровской компартии Олега Хоржана, сообщили в пресс-службе Бюро по реинтеграции. Вице-премьер по вопросам реинтеграции озвучил просьбу на встрече со специальным представителем председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майер-Хартингом и главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кейдерлинг. "Вновь обозначилась тревожная ситуация с соблюдением прав человека в регионе, которая постоянно ухудшается и где даже известные общественные деятели не защищены, как это было в случае с убийством с видимыми следами пыток гражданина Республики Молдова Олега Хоржана. Мы вновь обращаемся к ОБСЕ с просьбой оказать поддержку национальным судебным органам для полного расследования обстоятельств и доказательств в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Бюро. Уточняется, что Тирасполю было направлено сообщение о необходимости "изменить тираспольскую тактику принятия рабочих встреч только в штаб-квартирах в Тирасполе и Бендерах Миссии ОБСЕ в Республике Молдова", "с искусственной политизацией несуществующей проблемы, якобы наличием барьеров к свободному передвижению по правому берегу". "В отношении вопросов, часто упоминаемых Тирасполем (разрешение на ввоз различных товаров, страхование медицинскими полисами, регистрация автотранспортных средств в регионе и т. д.), было подчеркнуто, что положения национальной нормативно-правовой базы применяются справедливо и недискриминационно на всей территории страны", - отметили в сообщении. Ранее делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК - руководящем органе миротворческой операцией в регионе), предложила допустить к расследованию убийства Хоржана молдавских специалистов, а также провести его под эгидой миссии ОБСЕ в Молдавии. Делегация Приднестровья в ОКК высказалась против этого, напомнив о документе, подписанном 10 января 2004 года, по которому миссия ОБСЕ в Молдавии не может проводить уголовные расследования в Зоне безопасности. По данным Следственного комитета непризнанной ПМР, тело Хоржана с признаками насильственной смерти обнаружила утром 17 июля его бывшая супруга в частном доме в селе Суклея. В качестве приоритетной версии убийства Хоржана глава Следственного комитета Приднестровья Вячеслав Брынзарь назвал разбойное нападение. Министерство внутренних дел Приднестровья направило запрос в МВД Молдавии об оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела по факту убийства лидера компартии. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230717/khorzhan-1884701535.html

https://ria.ru/20230717/khorzhan-1884641742.html

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кишинев

тирасполь

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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, олег хоржан, обсе, объединенная контрольная комиссия (окк)