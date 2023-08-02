https://ria.ru/20230802/tryudo-1887870935.html
Премьер Канады расстался с женой
Премьер Канады расстался с женой - РИА Новости, 02.08.2023
Премьер Канады расстался с женой
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи сообщили, что расстаются после 18 лет совместной жизни. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T20:45
2023-08-02T20:45
2023-08-02T23:59
джастин трюдо
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в мире
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи сообщили, что расстаются после 18 лет совместной жизни. "Софи и я хотели бы сообщить, что после множества значимых и сложных бесед мы приняли решение расстаться", — написал Трюдо в своем Twitter. "Как всегда, мы остаемся родными людьми, связанными любовью и уважением к друг другу и ко всему, что мы построили и продолжим строить вместе", — написал 51-летний премьер. Его офис сообщил, что супруги официально подписали соглашение о раздельном проживании. "Они позаботились о том, чтобы в связи с их решением были приняты все необходимые юридические и этические шаги, и продолжат поступать так впредь", — сообщила пресс-служба премьер-министра. Соглашение о раздельном проживании в Канаде не является формальным разводом, который утверждает суд, но является юридически оформленным решением супругов о расставании. Раздельное проживание дает время на урегулирование если не отношений пары, то по крайней мере вопросов, связанных с финансовым аспектом развода и опекой над детьми. Раздельное проживание в течение года может быть основанием для окончательного развода. "Во имя благополучия наших детей мы просим вас уважительно отнестись к нашей и их личной жизни", — попросил премьер страны. Его пресс-служба уточнила, что бывшие супруги продолжат совместное воспитание троих несовершеннолетних детей и "канадцы могут рассчитывать на то, что будут часто видеть их вместе". "Со следующей недели семья уедет на совместный отдых", — сообщили в офисе Трюдо. Джастин Трюдо женился на журналистке Софи Грегори в 2005 году. С тех пор она покинула работу в медиа и занимается благотворительностью, выступает за половое равноправие, права женщин и защиту климата. У супругов трое детей — 15, 14 и девяти лет.
https://ria.ru/20230610/kanadtsy-1877442733.html
https://ria.ru/20230711/ministry-1883410240.html
https://ria.ru/20230521/kanada-1873213213.html
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джастин трюдо, канада, в мире
Джастин Трюдо, Канада, В мире
Премьер Канады расстался с женой
Премьер Канады Трюдо сообщил, что расстался с женой после 18 лет совместной жизни
ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи сообщили
, что расстаются после 18 лет совместной жизни.
"Софи и я хотели бы сообщить, что после множества значимых и сложных бесед мы приняли решение расстаться", — написал Трюдо в своем Twitter.
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"Как всегда, мы остаемся родными людьми, связанными любовью и уважением к друг другу и ко всему, что мы построили и продолжим строить вместе", — написал 51-летний премьер.
Его офис сообщил, что супруги официально подписали соглашение о раздельном проживании. "Они позаботились о том, чтобы в связи с их решением были приняты все необходимые юридические и этические шаги, и продолжат поступать так впредь", — сообщила пресс-служба премьер-министра.
Соглашение о раздельном проживании в Канаде не является формальным разводом, который утверждает суд, но является юридически оформленным решением супругов о расставании. Раздельное проживание дает время на урегулирование если не отношений пары, то по крайней мере вопросов, связанных с финансовым аспектом развода и опекой над детьми. Раздельное проживание в течение года может быть основанием для окончательного развода.
"Во имя благополучия наших детей мы просим вас уважительно отнестись к нашей и их личной жизни", — попросил премьер страны.
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Его пресс-служба уточнила, что бывшие супруги продолжат совместное воспитание троих несовершеннолетних детей и "канадцы могут рассчитывать на то, что будут часто видеть их вместе". "Со следующей недели семья уедет на совместный отдых", — сообщили в офисе Трюдо.
Джастин Трюдо женился на журналистке Софи Грегори в 2005 году. С тех пор она покинула работу в медиа и занимается благотворительностью, выступает за половое равноправие, права женщин и защиту климата. У супругов трое детей — 15, 14 и девяти лет.
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