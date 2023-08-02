https://ria.ru/20230802/trevoga-1887875875.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.08.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T21:51

2023-08-02T21:51

2023-08-02T21:56

харьковская область

сумская область

украина

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области в 21.15 (совпадает с мск), в Сумской области - в 21.24, а в Черниговской области тревога была объявлена в 21.42. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230802/taktika-1887869863.html

харьковская область

сумская область

украина

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харьковская область, сумская область, украина, вооруженные силы рф