https://ria.ru/20230802/trevoga-1887875875.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.08.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T21:51
2023-08-02T21:51
2023-08-02T21:56
харьковская область
сумская область
украина
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области в 21.15 (совпадает с мск), в Сумской области - в 21.24, а в Черниговской области тревога была объявлена в 21.42. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230802/taktika-1887869863.html
харьковская область
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харьковская область, сумская область, украина, вооруженные силы рф
Харьковская область, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу