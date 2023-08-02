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В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.08.2023

В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве, Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T02:27

2023-08-02T02:27

2023-08-02T02:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Киеве, Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Она прозвучала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

киев

украина

одесская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, одесская область, вооруженные силы рф