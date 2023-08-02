https://ria.ru/20230802/transgender-1887855569.html
СМИ: американский трансгендер стал одним из спикеров сил обороны Украины
СМИ: американский трансгендер стал одним из спикеров сил обороны Украины - РИА Новости, 02.08.2023
СМИ: американский трансгендер стал одним из спикеров сил обороны Украины
Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло стал одним из официальных представителей сил обороны Украины, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:36
2023-08-02T18:36
2023-08-02T18:36
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло стал одним из официальных представителей сил обороны Украины, пишет украинское издание "Страна.ua". "Одним из спикеров сил обороны Украины стала американский трансгендер", - пишет "Страна". По информации издания, Эштон-Чирилло была журналисткой, в украинские войска вступила в прошлом году, была медиком в территориальной обороне, получила ранение. "Она ведет новый англоязычный проект сил теробороны "Россия ненавидит правду", нацеленный на аудиторию США и Европы. Его целью обозначено "противодействие российской пропаганде", - пишет "Страна".
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украина, сша, европа
СМИ: американский трансгендер стал одним из спикеров сил обороны Украины
"Страна": одним из спикеров сил обороны Украины стал трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло