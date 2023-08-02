https://ria.ru/20230802/tramp-1887765195.html

В Кремле прокомментировали предъявленные Трампу обвинения

В Кремле прокомментировали предъявленные Трампу обвинения - РИА Новости, 02.08.2023

В Кремле прокомментировали предъявленные Трампу обвинения

Предъявленные бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения не входят в российскую повестку, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:54

2023-08-02T12:54

2023-08-02T13:03

в мире

сша

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Предъявленные бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения не входят в российскую повестку, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы считаем, что этим вопросом должны заниматься американцы, не наша повестка", - сказал он журналистам.Ранее Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам, в том числе в сговоре с целью обмана и попытке насильственным путем воспрепятстовать утверждению итогов выборов в 2021 году. Бывшему президенту по новым обвинениям грозит более 50 лет тюрьмы. Он должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа.Команда Трампа считает, что за обвинениями стоит "преступная семья Байденов" и министерство юстиции США. А обвинения направлены на то, чтобы "вмешаться в президентские выборы 2024 года, в которых ... Трамп является неоспоримым лидером с большим отрывом".Сторонники Трампа считают, что эта "охота на ведьм" потерпит неудачу, а по итогам выборов Дональд Трамп вернется в Белый дом.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.

https://ria.ru/20230802/tramp-1887706837.html

https://ria.ru/20230802/tramp-1887743396.html

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в мире, сша, дональд трамп, дмитрий песков