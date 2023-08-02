Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали предъявленные Трампу обвинения - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 02.08.2023 (обновлено: 13:03 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/tramp-1887765195.html
В Кремле прокомментировали предъявленные Трампу обвинения
В Кремле прокомментировали предъявленные Трампу обвинения - РИА Новости, 02.08.2023
В Кремле прокомментировали предъявленные Трампу обвинения
Предъявленные бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения не входят в российскую повестку, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:54
2023-08-02T13:03
в мире
сша
дональд трамп
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20a50fa07c5a7423491f35cee80be4b2.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Предъявленные бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения не входят в российскую повестку, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы считаем, что этим вопросом должны заниматься американцы, не наша повестка", - сказал он журналистам.Ранее Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам, в том числе в сговоре с целью обмана и попытке насильственным путем воспрепятстовать утверждению итогов выборов в 2021 году. Бывшему президенту по новым обвинениям грозит более 50 лет тюрьмы. Он должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа.Команда Трампа считает, что за обвинениями стоит "преступная семья Байденов" и министерство юстиции США. А обвинения направлены на то, чтобы "вмешаться в президентские выборы 2024 года, в которых ... Трамп является неоспоримым лидером с большим отрывом".Сторонники Трампа считают, что эта "охота на ведьм" потерпит неудачу, а по итогам выборов Дональд Трамп вернется в Белый дом.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
https://ria.ru/20230802/tramp-1887706837.html
https://ria.ru/20230802/tramp-1887743396.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c28c68e5699f9b5fea036d114b721d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали предъявленные Трампу обвинения

Песков заявил, что предъявленные Трампу обвинения не входят в российскую повестку

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Предъявленные бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения не входят в российскую повестку, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Мы считаем, что этим вопросом должны заниматься американцы, не наша повестка", - сказал он журналистам.
Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Маккарти обвинил минюст США в нападках на Трампа
02:39
Ранее Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам, в том числе в сговоре с целью обмана и попытке насильственным путем воспрепятстовать утверждению итогов выборов в 2021 году. Бывшему президенту по новым обвинениям грозит более 50 лет тюрьмы. Он должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа.
Команда Трампа считает, что за обвинениями стоит "преступная семья Байденов" и министерство юстиции США. А обвинения направлены на то, чтобы "вмешаться в президентские выборы 2024 года, в которых ... Трамп является неоспоримым лидером с большим отрывом".
Сторонники Трампа считают, что эта "охота на ведьм" потерпит неудачу, а по итогам выборов Дональд Трамп вернется в Белый дом.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Конгрессвумен Грин сравнила обвинения в адрес Трампа с охотой на ведьм
11:29
 
В миреСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала