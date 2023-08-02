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В офисе Трампа сравнили США с нацистской Германией - РИА Новости, 02.08.2023
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12:27 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/tramp-1887759339.html
В офисе Трампа сравнили США с нацистской Германией
В офисе Трампа сравнили США с нацистской Германией - РИА Новости, 02.08.2023
В офисе Трампа сравнили США с нацистской Германией
Ситуация в США напоминает нацистскую Германию 1930-х годов из-за судебного преследования экс-президента США Дональда Трампа, заявила пресс-служба бывшего главы... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:27
2023-08-02T12:27
в мире
сша
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вашингтон (штат)
дональд трамп
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ситуация в США напоминает нацистскую Германию 1930-х годов из-за судебного преследования экс-президента США Дональда Трампа, заявила пресс-служба бывшего главы государства. Ранее Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам, в том числе в сговоре с целью обмана и попытке насильственным путем воспрепятстовать утверждению итогов выборов в 2021 году. Бывшему президенту по новым обвинениям грозит более 50 лет тюрьмы. Он должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа. "Беззаконие этих преследований ... Трампа и его сторонников напоминает нацистскую Германию 1930-х годов, бывший Советский Союз и другие авторитарные, диктаторские режимы", - говорится в заявлении пресс-службы Трампа, опубликованном в Twitter. Команда политика считает, что за обвинениями стоит "преступная семья Байденов" и министерство юстиции США. А обвинения направлены на то, чтобы "вмешаться в президентские выборы 2024 года, в которых ... Трамп является неоспоримым лидером с большим отрывом". Сторонники Трампа считают, что эта "охота на ведьм" потерпит неудачу, а по итогам выборов Дональд Трамп вернется в Белый дом. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
https://ria.ru/20230802/tramp-1887743396.html
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в мире, сша, германия, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден
В мире, США, Германия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден
В офисе Трампа сравнили США с нацистской Германией

Команда Трампа сравнила США с нацистской Германией из-за обвинений в адрес экс-президента

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ситуация в США напоминает нацистскую Германию 1930-х годов из-за судебного преследования экс-президента США Дональда Трампа, заявила пресс-служба бывшего главы государства.
Ранее Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам, в том числе в сговоре с целью обмана и попытке насильственным путем воспрепятстовать утверждению итогов выборов в 2021 году. Бывшему президенту по новым обвинениям грозит более 50 лет тюрьмы. Он должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа.
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"Беззаконие этих преследований ... Трампа и его сторонников напоминает нацистскую Германию 1930-х годов, бывший Советский Союз и другие авторитарные, диктаторские режимы", - говорится в заявлении пресс-службы Трампа, опубликованном в Twitter.
Команда политика считает, что за обвинениями стоит "преступная семья Байденов" и министерство юстиции США. А обвинения направлены на то, чтобы "вмешаться в президентские выборы 2024 года, в которых ... Трамп является неоспоримым лидером с большим отрывом".
Сторонники Трампа считают, что эта "охота на ведьм" потерпит неудачу, а по итогам выборов Дональд Трамп вернется в Белый дом.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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В миреСШАГерманияВашингтон (штат)Дональд ТрампДжо Байден
 
 
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