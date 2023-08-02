https://ria.ru/20230802/tramp-1887704996.html

Трампу по новому делу грозит более 50 лет тюрьмы

Трампу по новому делу грозит более 50 лет тюрьмы - РИА Новости, 02.08.2023

Трампу по новому делу грозит более 50 лет тюрьмы

Бывшему президенту США Дональду Трампу по новым обвинениям по делу о вмешательстве в выборы 2020 года грозит более 50 лет тюрьмы, но если он туда попадет,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T01:56

2023-08-02T01:56

2023-08-02T02:02

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу по новым обвинениям по делу о вмешательстве в выборы 2020 года грозит более 50 лет тюрьмы, но если он туда попадет, секретная служба продолжит обеспечивать его безопасность, следует из американских законов.Как говорится параграфе 371 Кодекса США, наказанием за "сговор с целью обмана США" должен стать штраф и тюремный срок, не превышающий пяти лет. По обвинению в параграфе 1512 за "воспрепятствование официальной процедуре" - штраф или лишение свободы на срок до 20 лет, еще столько же за "сговор" с целью совершения этого преступления. За последний пункт "сговор против прав", согласно параграфу 241 кодекса, наказанием может стать штраф и тюремный срок до 10 лет, но ситуацию может осложнить результат совершения деяния: так, если из-за действий фигуранта дела кто-то погиб, то ему могут назначить вплоть до пожизненного. В ходе штурма Капитолия сторонниками Трампа погибли участница протеста и полицейский, спецпрокурор Джек Смит заявлял, что обвинения против политика преследуют целью наказать виновных за штурм Капитолия.Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Вмененные деяния Трамп якобы совершил, прибегнув к помощи шестерых неназванных сообщников.Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.Ранее Трампу уже предъявляли обвинения по делу о нарушениях при хранении секретных документов, по этим эпизодам политику также грозят 10- и 20-летние сроки по каждому из многих пунктов. По делу о фальсификации деловой документации Трампу вменили 34 эпизода, каждый с наказанием до четырех лет, то есть политика могут посадить на 136 лет. Определит итоговые сроки судья при вынесении приговоров, если присяжные признают Трампа виновным.Но даже в случае попадания в тюрьму к Трампу будет приставлена охрана из агентов секретной службы. Ведомство должно защищать бывших президентов "пожизненно", следует из принятого еще в 1965 году закона.

https://ria.ru/20230802/zakharova-1887704359.html

https://ria.ru/20230802/tramp-1887702981.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден