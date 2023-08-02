https://ria.ru/20230802/tramp-1887703482.html

Трампа обвинили во вмешательстве в выборы через штурм Капитолия

Трампа обвинили во вмешательстве в выборы через штурм Капитолия - РИА Новости, 02.08.2023

Трампа обвинили во вмешательстве в выборы через штурм Капитолия

Бывшему президенту США Дональду Трампу вменяется попытка помешать утверждению результатов выборов через насилие и хаос в Капитолии 6 января 2021 года, следует... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T01:02

2023-08-02T01:02

2023-08-02T07:54

в мире

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу вменяется попытка помешать утверждению результатов выборов через насилие и хаос в Капитолии 6 января 2021 года, следует из обвинительного заключения."Подзащитный и его сообщник пытались использовать насилие и хаос в Капитолии, призывая законодателей, на основе ложных заявлений о мошенничестве в ходе выборов, отложить утверждение их результатов", — говорится в документе.Согласно заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". По этим четырем пунктам ему грозит более 50 лет тюрьмы.Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа.При этом ведущий расследование спецпрокурор Джек Смит сообщил, что надеется на ускоренную процедуру проведения суда.Штаб экс-главы государства назвал новые обвинения политическим преследованием и попыткой действующей администрации президента Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии в США произошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме.

https://ria.ru/20230723/vybory-1885752638.html

https://ria.ru/20230726/amerika-1886289838.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден