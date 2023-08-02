https://ria.ru/20230802/tramp-1887702981.html

Штаб Трампа назвал обвинения против него попыткой вмешаться в новые выборы

Штаб Трампа назвал обвинения против него попыткой вмешаться в новые выборы - РИА Новости, 02.08.2023

Штаб Трампа назвал обвинения против него попыткой вмешаться в новые выборы

Штаб бывшего президента США Дональда Трампа считает, что новая порция обвинений в отношении политика представляет собой попытку действующей администрации... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T00:56

2023-08-02T00:56

2023-08-02T00:56

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Штаб бывшего президента США Дональда Трампа считает, что новая порция обвинений в отношении политика представляет собой попытку действующей администрации президента Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года, говорится в обнародованном во вторник заявлении штаба. Ранее Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам, в том числе в сговоре с целью обмана и попытке насильственным путем воспрепятствовать утверждению итогов выборов в 2021 году. "Это ничто иное, кроме как свежая коррумпированная глава продолжающейся жалкой попытке преступной семьи Байдена и используемого ими в качестве оружия минюста вмешаться в президентские выборы 2024 года", - говорится в заявлении. В штабе подчеркнули, что на сегодняшний день экс-президент США является "неоспоримым фаворитом" в контексте предстоящей президентской гонки. По мнению сторонников Трампа, политическое преследование в отношении него имеет отголоски событий в Германии 1930-х годов и "других авторитарных странах". "Президент Трамп всегда следовал букве закона и конституции, а также рекомендациям многих высококвалифицированных юристов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230802/tramp-1887702890.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден