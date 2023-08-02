https://ria.ru/20230802/tramp-1887702890.html

Трампа вызвали в суд в Вашингтоне 3 августа, пишут СМИ

Трампа вызвали в суд в Вашингтоне 3 августа, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2023

Трампа вызвали в суд в Вашингтоне 3 августа, пишут СМИ

Бывшего президента США Дональда Трампа после утверждения большим жюри присяжных нового обвинительного заключения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T00:54

2023-08-02T00:54

2023-08-02T01:00

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Бывшего президента США Дональда Трампа после утверждения большим жюри присяжных нового обвинительного заключения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года вызвали в суд, следует из обвинительного заключения.По данным СМИ, явка назначена на 16:00 (23:00мск) 3 августа.Утверждение присяжными обвинительного заключения требуется по закону, только после этой процедуры прокуратура может вменить деяния фигуранту. Согласно обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав".

https://ria.ru/20230802/tramp-1887702981.html

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в мире, сша, дональд трамп