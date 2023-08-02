https://ria.ru/20230802/tramp-1887702632.html

Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам

Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам - РИА Новости, 02.08.2023

Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения в рамках дела о попытке вмешательства в выборы 2020 года, следует из опубликованного в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T00:43

2023-08-02T00:43

2023-08-02T00:43

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения в рамках дела о попытке вмешательства в выборы 2020 года, следует из опубликованного в судебной базе документа.Согласно обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента по четырем пунктам - за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав".

https://ria.ru/20230731/tramp-1887273909.html

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в мире, сша, дональд трамп