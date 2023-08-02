https://ria.ru/20230802/tramp-1887702632.html
Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам
Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам - РИА Новости, 02.08.2023
Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам
Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения в рамках дела о попытке вмешательства в выборы 2020 года, следует из опубликованного в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T00:43
2023-08-02T00:43
2023-08-02T00:43
в мире
сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20a50fa07c5a7423491f35cee80be4b2.jpg
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения в рамках дела о попытке вмешательства в выборы 2020 года, следует из опубликованного в судебной базе документа.Согласно обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента по четырем пунктам - за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав".
https://ria.ru/20230731/tramp-1887273909.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c28c68e5699f9b5fea036d114b721d83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам
Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам, в том числе в сговоре с целью обмана
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения в рамках дела о попытке вмешательства в выборы 2020 года, следует из опубликованного в судебной базе документа.
Согласно обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента по четырем пунктам - за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав".
СМИ: команда Трампа создает фонд, чтобы справиться с судебными издержками