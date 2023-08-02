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Россия обеспокоена информацией о подготовке терактов на ее объектах в Сирии
Россия обеспокоена информацией о подготовке терактов на ее объектах в Сирии - РИА Новости, 02.08.2023
Россия обеспокоена информацией о подготовке терактов на ее объектах в Сирии
Россия крайне обеспокоена информацией, свидетельствующей об активной подготовке смертников к терактам против объектов и патрулей ВС РФ в Сирии, сообщил на... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T22:26
2023-08-02T22:26
2023-08-02T22:26
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия крайне обеспокоена информацией, свидетельствующей об активной подготовке смертников к терактам против объектов и патрулей ВС РФ в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Российская сторона крайне обеспокоена информацией, свидетельствующей об активной подготовке террористической группировкой "Джебхат Ан-Нусра"* (запрещена на территории РФ) террористов-смертников, в задачу которой входит осуществление терактов против объектов и патрулей Вооруженных Сил Российской Федерации и Сирийской Арабской армии", - заявил контр-адмирал на брифинге. Он также подчеркнул, что группировкой войск Вооруженных Сил Российской Федерации будут приняты самые решительные и жесткие меры в отношении боевиков, планирующих нападение на российских и сирийских военных. Кроме того, Кулить призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, россия, сирия, сирийская арабская армия
В мире, Россия, Сирия, Сирийская арабская армия
Россия обеспокоена информацией о подготовке терактов на ее объектах в Сирии
ЦПВС: Россия обеспокоена свидетельствами подготовки терактов на военных объектах в Сирии
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия крайне обеспокоена информацией, свидетельствующей об активной подготовке смертников к терактам против объектов и патрулей ВС РФ в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"Российская сторона крайне обеспокоена информацией, свидетельствующей об активной подготовке террористической группировкой "Джебхат Ан-Нусра"* (запрещена на территории РФ) террористов-смертников, в задачу которой входит осуществление терактов против объектов и патрулей Вооруженных Сил Российской Федерации и Сирийской Арабской армии
", - заявил контр-адмирал на брифинге.
Он также подчеркнул, что группировкой войск Вооруженных Сил Российской Федерации будут приняты самые решительные и жесткие меры в отношении боевиков, планирующих нападение на российских и сирийских военных. Кроме того, Кулить призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.
* Террористическая организация, запрещенная в России
В Сирии участились теракты против военных и гражданского населения