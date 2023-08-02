https://ria.ru/20230802/tank-1887768982.html

В Якутии рассказали о наводчике танка, отразившего атаку ВСУ

В Якутии рассказали о наводчике танка, отразившего атаку ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023

В Якутии рассказали о наводчике танка, отразившего атаку ВСУ

Наводчиком экипажа российского танка, остановившего атаку колонны бронетехники ВСУ, является якутянин с позывным "Алеша", все жители республики с гордостью... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T13:15

2023-08-02T13:15

2023-08-02T13:34

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

якутск

денис пушилин

александр колесов

алексей карякин

безопасность

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ЯКУТСК, 2 авг - РИА Новости. Наводчиком экипажа российского танка, остановившего атаку колонны бронетехники ВСУ, является якутянин с позывным "Алеша", все жители республики с гордостью ожидают награждения земляка, заявил РИА Новости председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Николай Бугаев. Ранее сообщалось о том, что врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что дал поручение наградить экипаж танка, который остановил атаку целой колонны бронетехники противника на запорожском направлении. Российский танк в одиночку поразил на поле боя колонну из восьми единиц техники - двух танков и бронемашин ВСУ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж данного танка, сообщило Минобороны РФ.Российский танк в одиночку поразил на поле боя колонну из восьми единиц техники - двух танков и бронемашин ВСУ на запорожском направлении. "Отрадно, что оператором-наводчиком этого танка Т-80 является наш земляк с позывным "Алеша". Наш боец родом из Усть-Алданского района. Из глубокой тайги был мобилизован в первые дни мобилизации и служит сейчас в танковых войсках Восточного военного округа. Командир и экипаж танка показали настоящий героизм. Мы с волнением увидели, как они маневрировали и точными огневыми выстрелами побили противника в неравном бою. Тем самым они спасли множество жизней наших солдат и офицеров", - отметил Бугаев. По его словам, много якутов служат именно в танковых войсках. "Все якутские мужчины - всадники, теперь они освоили такую серьезную технику, как танк. Мы гордимся, что в таких условиях наши ребята показывают стойкость и героизм. Экипаж машины боевой - настоящая интернациональная семья. Министр обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу представил их к государственным наградам. Мы с радостью и гордостью ждем их награждения", - сказал собеседник агентства. Также Бугаев добавил, что в Якутске сегодня проходит гражданский форум, где активное участие принимают Герой России из Якутии Александр Колесов и Герой России, председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики Алексей Карякин.

https://ria.ru/20230731/tank-1887275185.html

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донецкая народная республика

якутск

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Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений 2023-08-02T13:15 true PT2M15S

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Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, якутск, денис пушилин, александр колесов, алексей карякин, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины