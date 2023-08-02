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В Якутии рассказали о наводчике танка, отразившего атаку ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 02.08.2023 (обновлено: 13:34 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/tank-1887768982.html
В Якутии рассказали о наводчике танка, отразившего атаку ВСУ
В Якутии рассказали о наводчике танка, отразившего атаку ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023
В Якутии рассказали о наводчике танка, отразившего атаку ВСУ
Наводчиком экипажа российского танка, остановившего атаку колонны бронетехники ВСУ, является якутянин с позывным "Алеша", все жители республики с гордостью... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:15
2023-08-02T13:34
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
якутск
денис пушилин
александр колесов
алексей карякин
безопасность
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ЯКУТСК, 2 авг - РИА Новости. Наводчиком экипажа российского танка, остановившего атаку колонны бронетехники ВСУ, является якутянин с позывным "Алеша", все жители республики с гордостью ожидают награждения земляка, заявил РИА Новости председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Николай Бугаев. Ранее сообщалось о том, что врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что дал поручение наградить экипаж танка, который остановил атаку целой колонны бронетехники противника на запорожском направлении. Российский танк в одиночку поразил на поле боя колонну из восьми единиц техники - двух танков и бронемашин ВСУ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж данного танка, сообщило Минобороны РФ.Российский танк в одиночку поразил на поле боя колонну из восьми единиц техники - двух танков и бронемашин ВСУ на запорожском направлении. "Отрадно, что оператором-наводчиком этого танка Т-80 является наш земляк с позывным "Алеша". Наш боец родом из Усть-Алданского района. Из глубокой тайги был мобилизован в первые дни мобилизации и служит сейчас в танковых войсках Восточного военного округа. Командир и экипаж танка показали настоящий героизм. Мы с волнением увидели, как они маневрировали и точными огневыми выстрелами побили противника в неравном бою. Тем самым они спасли множество жизней наших солдат и офицеров", - отметил Бугаев. По его словам, много якутов служат именно в танковых войсках. "Все якутские мужчины - всадники, теперь они освоили такую серьезную технику, как танк. Мы гордимся, что в таких условиях наши ребята показывают стойкость и героизм. Экипаж машины боевой - настоящая интернациональная семья. Министр обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу представил их к государственным наградам. Мы с радостью и гордостью ждем их награждения", - сказал собеседник агентства. Также Бугаев добавил, что в Якутске сегодня проходит гражданский форум, где активное участие принимают Герой России из Якутии Александр Колесов и Герой России, председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики Алексей Карякин.
https://ria.ru/20230731/tank-1887275185.html
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россия
донецкая народная республика
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Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении
Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений
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россия, донецкая народная республика, якутск, денис пушилин, александр колесов, алексей карякин, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Якутск, Денис Пушилин, Александр Колесов, Алексей Карякин, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Якутии рассказали о наводчике танка, отразившего атаку ВСУ

В Якутии заявили, что наводчик танка, отразившего атаку бронетехники ВСУ, их земляк

Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 2 авг - РИА Новости. Наводчиком экипажа российского танка, остановившего атаку колонны бронетехники ВСУ, является якутянин с позывным "Алеша", все жители республики с гордостью ожидают награждения земляка, заявил РИА Новости председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Николай Бугаев.
Ранее сообщалось о том, что врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что дал поручение наградить экипаж танка, который остановил атаку целой колонны бронетехники противника на запорожском направлении. Российский танк в одиночку поразил на поле боя колонну из восьми единиц техники - двух танков и бронемашин ВСУ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж данного танка, сообщило Минобороны РФ.
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"Отрадно, что оператором-наводчиком этого танка Т-80 является наш земляк с позывным "Алеша". Наш боец родом из Усть-Алданского района. Из глубокой тайги был мобилизован в первые дни мобилизации и служит сейчас в танковых войсках Восточного военного округа. Командир и экипаж танка показали настоящий героизм. Мы с волнением увидели, как они маневрировали и точными огневыми выстрелами побили противника в неравном бою. Тем самым они спасли множество жизней наших солдат и офицеров", - отметил Бугаев.
По его словам, много якутов служат именно в танковых войсках.
"Все якутские мужчины - всадники, теперь они освоили такую серьезную технику, как танк. Мы гордимся, что в таких условиях наши ребята показывают стойкость и героизм. Экипаж машины боевой - настоящая интернациональная семья. Министр обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу представил их к государственным наградам. Мы с радостью и гордостью ждем их награждения", - сказал собеседник агентства.
Также Бугаев добавил, что в Якутске сегодня проходит гражданский форум, где активное участие принимают Герой России из Якутии Александр Колесов и Герой России, председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики Алексей Карякин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯкутскДенис ПушилинАлександр КолесовАлексей КарякинБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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