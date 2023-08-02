В Якутии рассказали о наводчике танка, отразившего атаку ВСУ
В Якутии заявили, что наводчик танка, отразившего атаку бронетехники ВСУ, их земляк
ЯКУТСК, 2 авг - РИА Новости. Наводчиком экипажа российского танка, остановившего атаку колонны бронетехники ВСУ, является якутянин с позывным "Алеша", все жители республики с гордостью ожидают награждения земляка, заявил РИА Новости председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Николай Бугаев.
Ранее сообщалось о том, что врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что дал поручение наградить экипаж танка, который остановил атаку целой колонны бронетехники противника на запорожском направлении. Российский танк в одиночку поразил на поле боя колонну из восьми единиц техники - двух танков и бронемашин ВСУ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж данного танка, сообщило Минобороны РФ.
Российский танк в одиночку поразил на поле боя колонну из восьми единиц техники - двух танков и бронемашин ВСУ на запорожском направлении.
"Отрадно, что оператором-наводчиком этого танка Т-80 является наш земляк с позывным "Алеша". Наш боец родом из Усть-Алданского района. Из глубокой тайги был мобилизован в первые дни мобилизации и служит сейчас в танковых войсках Восточного военного округа. Командир и экипаж танка показали настоящий героизм. Мы с волнением увидели, как они маневрировали и точными огневыми выстрелами побили противника в неравном бою. Тем самым они спасли множество жизней наших солдат и офицеров", - отметил Бугаев.
По его словам, много якутов служат именно в танковых войсках.
"Все якутские мужчины - всадники, теперь они освоили такую серьезную технику, как танк. Мы гордимся, что в таких условиях наши ребята показывают стойкость и героизм. Экипаж машины боевой - настоящая интернациональная семья. Министр обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу представил их к государственным наградам. Мы с радостью и гордостью ждем их награждения", - сказал собеседник агентства.
Также Бугаев добавил, что в Якутске сегодня проходит гражданский форум, где активное участие принимают Герой России из Якутии Александр Колесов и Герой России, председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики Алексей Карякин.